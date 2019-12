Emma Watson (29 l.) znana jest z tego, że omija skandale szerokim łukiem. Aktorka niezbyt chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Zdecydowanie woli skupić się na karierze. Watson udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie, które wzbudziło niezdrową ekscytację wśród wszystkich fanów magicznych przygód Harry’ego Pottera i jego przyjaciół.

SZOK. Emma Watson ma nowego chłopaka; spotyka się z kolegą z planu Harrego Pottera!

Aktorzy Harry’ego Pottera w prawdziwym życiu też są przyjaciółmi

Ostatni film o Harrym Potterze był wyświetlany w kinach osiem lat temu. To, co rekompensuje wszystkim fanom brak magii w ich życiu, to kiedy członkowie obsady ponownie się spotykają. Zarówno filmowa Hermiona Granger, jak i Draco Malfoy na swoich kontach społecznościowych podzielili się wyjątkowym zdjęciem, na którym pozują razem z innymi przyjaciółmi z planu.

Wesołych Świąt – podpisała zdjęcie z przyjaciółmi aktorka

Wśród gorączkowych obowiązków promocyjnych do filmu Little Women, w którym gra Emma – aktorka ponownie spotkała się z znajomi, których poznała na planie Harry’ego Pottera. Na fotografii widzimy: Toma Feltona, Emmę Watson, Evanna Lynch, Bonnie Wright i Matta Lewisa. Wszyscy ubrani bardzo odświętnie, spotkali się by w wspólnym gronie celebrować zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

W filmie Draco Malfoy i Hermiona Grainger są arcy-wrogami. W prawdziwym życiu Watson i Felton przyjaźnią się. Mało tego spekulowano, że Emma i Tom zaczęli się spotykać. Watson zdradziła w jednym z wywiadów, że Felton był jej pierwszą w życiu sympatią! Żadne z nich nie skomentowało doniesień.

Emma Watson z przyjaciółmi z planu Harry’ego Pottera składa życzenia świąteczne fanom:

