Ewa Kasprzyk nie dostała ZŁAMANEGO GROSZA za udział w klipie Sławomira. Wokalista tłumaczy dlaczego!
Padły szczere słowa!
Ewa Kasprzyk wystąpiła swego czasu w pierwszym teledysku Sławomira Zapały i jego żony — Kajry. Znana aktorka zagrała w klipie do piosenki: „Megiera” opublikowanym 6 marca 2015 roku. Utwór był olbrzymi hitem, który doczekał się na samym YouTube aż 59 milionów wyświetleń. To był ogromny sukces Sławomira Zapały i jego ukochanej. Niedawno wokalista w rozmowie z portalem zdradził, dlaczego aktorka nie dostała ani grosza za udział w teledysku.
Ewa Kasprzyk nie dostała ani grosza za udział w teledysku Sławomira
Ewa Kasprzyk w jednym z wywiadów powiedziała wprost, że mimo milionowych wyświetleń teledysku i ogromnej popularności piosenki Sławomira i Kajry sama nie doczekała się ani złotówki za udział w klipie. Aktorka grała tam jedną z głównych ról, ale nie dostała za to żadnej zapłaty.
Ja się zrzekłam praw do jakiejkolwiek zapłaty, zrobiłam to pro bono, z takiej czystej chęci pomocy i wypromowania kogoś — mówiła Ewa Kasprzyk w rozmowie z Pomponikiem.
Po latach Sławomir Zapała i Kajra wrócili do tego tematu. Wokalista wprost powiedział, że brak wypłaty jest prawdą. Jednak aktorka zamiast wynagrodzenia otrzymała wiele innych benefitów, o czym wspomniał aktor i piosenkarz w rozmowie z tym samym portalem:
Myślę, że w tym momencie kiedy nam pomogła, to nam pomogła. Myśmy też starali się jej odwdzięczyć w innych formach. Myślę, że obie strony na tej współpracy bardzo skorzystały — podkreślił Sławomir Zapała.