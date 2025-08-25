Ewa Kasprzyk wystąpiła swego czasu w pierwszym teledysku Sławomira Zapały i jego żony — Kajry. Znana aktorka zagrała w klipie do piosenki: „Megiera” opublikowanym 6 marca 2015 roku. Utwór był olbrzymi hitem, który doczekał się na samym YouTube aż 59 milionów wyświetleń. To był ogromny sukces Sławomira Zapały i jego ukochanej. Niedawno wokalista w rozmowie z portalem zdradził, dlaczego aktorka nie dostała ani grosza za udział w teledysku.

Ewa Kasprzyk nie dostała ani grosza za udział w teledysku Sławomira

Ewa Kasprzyk w jednym z wywiadów powiedziała wprost, że mimo milionowych wyświetleń teledysku i ogromnej popularności piosenki Sławomira i Kajry sama nie doczekała się ani złotówki za udział w klipie. Aktorka grała tam jedną z głównych ról, ale nie dostała za to żadnej zapłaty.

Ja się zrzekłam praw do jakiejkolwiek zapłaty, zrobiłam to pro bono, z takiej czystej chęci pomocy i wypromowania kogoś — mówiła Ewa Kasprzyk w rozmowie z Pomponikiem.

