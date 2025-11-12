Watykan ma swoje tajemnice, ale ta zaskoczyła wszystkich. Filmy, które ogląda papież Leon XIV, właśnie ujrzały światło dzienne – a lista tytułów mówi o nim więcej, niż można by przypuszczać.

Papież Leon XIV zdradził swoje ulubione filmy

Papież Leon XIV w rozmowie z magazynem Variety ujawnił swoje cztery ulubione filmy. Na jego liście znalazły się ponadczasowe klasyki kina, które łączą duchowość, emocje i przesłanie nadziei. Ojciec Święty wskazał takie tytuły jak „Życie jest piękne” (1997) w reżyserii Roberto Benigniego, „Dźwięki muzyki” (1965), „Zwyczajni ludzie” (1980) oraz „To wspaniałe życie” (1946).

Każdy z tych filmów to historia o sile wiary, rodziny i człowieczeństwa – wartościach, które papież Leon XIV często podkreśla w swoim nauczaniu.

Klasyki, które niosą przesłanie dobra i nadziei

Wybór papieża nie jest przypadkowy. „Życie jest piękne” to poruszająca opowieść o ojcowskiej miłości i sile ducha w czasach Holokaustu. „Dźwięki muzyki” ukazują znaczenie rodziny i wolności, „Zwyczajni ludzie” dotykają tematów emocji i przebaczenia, a „To wspaniałe życie” przypomina, że każdy człowiek ma wartość i wpływ na innych.

Te tytuły od lat inspirują miliony widzów na całym świecie, a teraz — dzięki papieżowi — zyskują nowe duchowe znaczenie.

Co filmowy gust papieża mówi o nim samym?

Filmowe wybory Leona XIV pokazują jego wrażliwość na ludzkie emocje i pragnienie dobra. Ojciec Święty nie sięga po kino rozrywkowe, lecz po filmy, które skłaniają do refleksji i niosą uniwersalne wartości.

W czasach, gdy kino coraz częściej stawia na efektowność, papież przypomina, że prawdziwa sztuka filmowa to ta, która porusza serca. Jego lista ulubionych filmów to nie tylko zestaw tytułów — to przesłanie o wierze, empatii i nadziei, które łączy ludzi niezależnie od światopoglądu.

