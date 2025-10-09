times-dark
Kozaczek
82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!

Lider The Rolling Stones wyglądał, jakby czas się dla niego zatrzymał, a obok niego błyszczała kobieta, która skradła show.

Mick Jagger
/ 09.10.2025 /
Marysia
82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!

Na czerwonym dywanie gali New York City Ballet’s Fall Fashion Gala w Lincoln Center pojawił się Mick Jagger (82) w towarzystwie Melanie Hamrick (38) – byłej baletnicy i jego życiowej partnerki od ponad dekady.

Para wyglądała na szczęśliwszą niż kiedykolwiek wcześniej.

82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!

Melanie zachwyciła w krwistoczerwonej sukni z satyny, której przód był skromny, ale tył odważnie wycięty. Do tego klasyczne szpilki, gładko upięte włosy i czerwona szminka. Mick natomiast jak zawsze postawił na swój niepowtarzalny styl – aksamitna marynarka, kwiecista koszula i czarne sneakersy Nike.

82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!

To wydarzenie miało dla Melanie szczególne znaczenie. W końcu to właśnie balet był jej pierwszą miłością – zanim zaczęła tworzyć choreografie, przez 15 lat występowała z American Ballet Theatre w Nowym Jorku. Po zakończeniu kariery tanecznej w 2019 roku zajęła się choreografią, a w 2023 roku wydała swoją pierwszą powieść.

82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!

Jagger i Hamrick poznali się przypadkiem w 2014 roku podczas tournée Rolling Stonesów w Japonii. Ona była wtedy tancerką, on  już wtedy 70-letnim symbolem rock’n’rolla. Szybko jednak połączyło ich coś więcej niż tylko fascynacja muzyką. Dwa lata później zostali rodzicami małego Deverauxa Octaviana Basila, ósmego dziecka wokalisty.

82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!

Mimo ogromnej różnicy wieku – 44 lata! – Melanie twierdzi, że w ogóle o tym nie myśli.

„Każdy ma swoje zdanie, ale jeśli zaczniesz się tym przejmować, nigdy nie będziesz szczęśliwy”

– powiedziała w rozmowie z „The Times”

