82-letni Mick Jagger z narzeczoną młodszą o 44 lata zachwyca na gali w Nowym Jorku!
Lider The Rolling Stones wyglądał, jakby czas się dla niego zatrzymał, a obok niego błyszczała kobieta, która skradła show.
Na czerwonym dywanie gali New York City Ballet’s Fall Fashion Gala w Lincoln Center pojawił się Mick Jagger (82) w towarzystwie Melanie Hamrick (38) – byłej baletnicy i jego życiowej partnerki od ponad dekady.
Para wyglądała na szczęśliwszą niż kiedykolwiek wcześniej.
Melanie zachwyciła w krwistoczerwonej sukni z satyny, której przód był skromny, ale tył odważnie wycięty. Do tego klasyczne szpilki, gładko upięte włosy i czerwona szminka. Mick natomiast jak zawsze postawił na swój niepowtarzalny styl – aksamitna marynarka, kwiecista koszula i czarne sneakersy Nike.
To wydarzenie miało dla Melanie szczególne znaczenie. W końcu to właśnie balet był jej pierwszą miłością – zanim zaczęła tworzyć choreografie, przez 15 lat występowała z American Ballet Theatre w Nowym Jorku. Po zakończeniu kariery tanecznej w 2019 roku zajęła się choreografią, a w 2023 roku wydała swoją pierwszą powieść.
Jagger i Hamrick poznali się przypadkiem w 2014 roku podczas tournée Rolling Stonesów w Japonii. Ona była wtedy tancerką, on już wtedy 70-letnim symbolem rock’n’rolla. Szybko jednak połączyło ich coś więcej niż tylko fascynacja muzyką. Dwa lata później zostali rodzicami małego Deverauxa Octaviana Basila, ósmego dziecka wokalisty.
Mimo ogromnej różnicy wieku – 44 lata! – Melanie twierdzi, że w ogóle o tym nie myśli.
„Każdy ma swoje zdanie, ale jeśli zaczniesz się tym przejmować, nigdy nie będziesz szczęśliwy”
– powiedziała w rozmowie z „The Times”