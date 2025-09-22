Angelina Jolie na czerwonym dywanie w San Sebastián. Skomentowała zawieszenie show Jimmy’ego Kimmela
"Kocham mój kraj, ale w tym momencie nie poznaję go (...)" - zaczęła.
Angelina Jolie promuje swój nowy film, Couture.
Pojawiła się z reżyserką Alice Winocour i obsadą filmu Couture przed europejską premierą filmu w niedzielny wieczór na Festiwalu Filmowym w San Sebastian w północnej Hiszpanii.
Aktorka na ten wyjątkowy dzień włożyła czarną aksamitną do ziemi suknię z głębokim dekoltem i cienkimi ramiączkami.
Do tego piękne blond włosy powodują, że wygląda świeżo i młodo!
Podczas konferencji skomentowała zawieszenie popularnego talk-show Jimmy’ego Kimmela:
„Kocham mój kraj, ale w tym momencie nie poznaję go. Zawsze prowadziłam międzynarodowe życie, taka jest moja rodzina i tacy są moi przyjaciele. Uważam, że cokolwiek, gdziekolwiek, dzieli lub ogranicza osobistą ekspresję i wolność każdego, jest bardzo niebezpieczne” – podkreśliła
Decyzja o zawieszeniu programu Jimmy’ego Kimmela zapadła po uwagach gospodarza na temat zabójstwa konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka.