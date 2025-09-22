times-dark
Angelina Jolie na czerwonym dywanie w San Sebastián. Skomentowała zawieszenie show Jimmy’ego Kimmela

 "Kocham mój kraj, ale w tym momencie nie poznaję go (...)" - zaczęła.

Angelina Jolie
/ 22.09.2025 /
Karolina T.
DONOSTI:ANGELINA JOLIE DESLUMBRA EN LA ALFOMBRA ROJA PRESENTANDO SU NUEVA PELĂŤCULA źródło Fot. GIM / Gtres Online / Forum

Angelina Jolie w hiszpańskim Festiwalu Filmowym w San Sebastián

Angelina Jolie promuje swój nowy film, Couture.

 

 

Pojawiła się z reżyserką Alice Winocour i obsadą filmu Couture przed europejską premierą filmu w niedzielny wieczór na Festiwalu Filmowym w San Sebastian w północnej Hiszpanii.

 

DONOSTI:ANGELINA JOLIE DESLUMBRA EN LA ALFOMBRA ROJA PRESENTANDO SU NUEVA PELĂŤCULA źródło Fot. GIM / Gtres Online / Forum

Angelina Jolie w hiszpańskim Festiwalu Filmowym w San Sebastián

Aktorka na ten wyjątkowy dzień włożyła czarną aksamitną do ziemi suknię z głębokim dekoltem i cienkimi ramiączkami.

Do tego piękne blond włosy powodują, że wygląda świeżo i młodo!

DONOSTI: ANGELINA JOLIE DESLUMBRA EN LA ALFOMBRA ROJA PRESENTANDO SU NUEVA PELĂŤCULA źródło Fot. GIM / Gtres Online / Forum

Angelina Jolie w hiszpańskim Festiwalu Filmowym w San Sebastián

Podczas konferencji skomentowała zawieszenie popularnego talk-show Jimmy’ego Kimmela:

 „Kocham mój kraj, ale w tym momencie nie poznaję go. Zawsze prowadziłam międzynarodowe życie, taka jest moja rodzina i tacy są moi przyjaciele. Uważam, że cokolwiek, gdziekolwiek, dzieli lub ogranicza osobistą ekspresję i wolność każdego, jest bardzo niebezpieczne” – podkreśliła

DONOSTI: ANGELINA JOLIE DESLUMBRA EN LA ALFOMBRA ROJA PRESENTANDO SU NUEVA PELĂŤCULA źródło Fot. GIM / Gtres Online / Forum

Angelina Jolie w hiszpańskim Festiwalu Filmowym w San Sebastián

Decyzja o zawieszeniu programu Jimmy’ego Kimmela zapadła po uwagach gospodarza na temat zabójstwa konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka.

