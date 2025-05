Angelina Jolie w drugiej kreacji w Cannes. Powróciła po 14 latach…

Angelina Jolie w drugiej kreacji w Cannes

Jolie podczas wręczania nagrody podkreśliła, że „to, co nas tu sprowadza, to nie dywany, choć są piękne, ale to, co nas tu sprowadza, to możliwość nawiązania ze sobą kontaktu poprzez międzynarodowe kino i możliwość przebywania z kreatywnymi ludźmi”.

Tłumaczyła, jak ważne jest kino międzynarodowe:

„Uwielbiam kino międzynarodowe. Jesteśmy przenoszeni do innych krajów, do prywatnych chwil, nawet na pole bitwy, łączymy się i współczujemy. Myślę o filmach takich jak „My Father Shadow”, który ma premierę tutaj w Cannes. Wszystko, co jest możliwe, aby uczynić kino międzynarodowe bardziej dostępnym, jest konieczne i mile widziane” — powiedziała Jolie.