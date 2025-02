Billie Eilish na Grammy 2025. Stylizacja od PRADY, a na głowie czapka SAILOR. Wypada?

Billie Eilish w Pradzie - prosta elegancja czy buntowniczy szyk?

Tegoroczna gala była dla Billie wyjątkowa także pod względem muzycznym. Wokalistka zdobyła nominacje w siedmiu kategoriach, w tym za utwór „Birds of a Feather” oraz album „HIT ME HARD AND SOFT”.

Na gali towarzyszył jej brat Finneas, który również postawił na oryginalny look – wybrał brązowy garnitur i koszulę, dopełniając stylizację pasującymi okularami.