„Byli jej całym światem”. Tak Sonia Szklanowska pokazała swoich rodziców na miesiąc przed śmiercią

Siostra Sonii Szklanowskiej

Nie zabrakło też miejsca na ujęcia z siostrą, Kają Kruczyńską. Na jednej z fotografii uśmiechnięte siostry stoją objęte na tle jeziora. Sonia podpisała zdjęcie żartobliwie, ale ciepło: „my sister is better than yours”

Dziś te wszystkie kadry mają zupełnie inny wymiar. Są świadectwem ogromnej miłości i bliskości rodzinnej, która jeszcze bardziej uwypukla, jak trudno pogodzić się z tak bolesną stratą. Nikt z bliskich, nikt z nas, nie mógł przewidzieć, że będą to ostatnie wspólne chwile uchwycone na zdjęciach.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przeżywa kryzys psychiczny, nie wahaj się prosić o pomoc. Zadzwoń pod numer 116 123 (telefon zaufania dla osób dorosłych) lub 116 111 (dla dzieci i młodzieży). Pomoc jest bezpłatna i anonimowa. Nie jesteś sam.