Dua Lipa świętuje 30 urodziny! Jest nie do poznania na archiwalnych zdjęciach z początku kariery (FOTO)

Śpiewała na wielkich wydarzeniach już jako nastolatka.

Dua Lipa
/ 22.08.2025 /
Aurora
Dua Lipa źródło AKPA

Dua Lipa (kiedyś)

Dua Lipa urodziła się 22 sierpnia 1995 roku w Londynie. Jej rodzice pochodzą z Kosowa. Ojciec Dukagjin Lipa i matka Anesa w związku z konfliktem na Bałkanach przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii.

Dua Lipa źródło AKPA

Dua Lipa (kiedyś)

W 2014 roku podpisała kontrakt z Warner Bros. W roku 2017 ukazał się jej debiutancki album Dua Lipa, z przebojami takimi jak „New Rules” i „IDGAF”. Za ten ostatni otrzymała nagrodę Grammy dla najlepszego nowego artysty.

Dua Lipa źródło AKPA

Dua Lipa (kiedyś)

Jej drugi album, Future Nostalgia, okazał się światowym sukcesem. Singiel „Don’t Start Now” i „Levitating” stały się ogromnymi hitami. Album zdobył nagrodę Grammy za najlepszy album popowy, a kawałek „Levitating” doczekał się certyfikatu diamentowego.

World premiere of the film

Dua Lipa (teraz)

W 2024 roku Lipa wydała swój trzeci album, Radical Optimism, który trafił na szczyt list w Wielkiej Brytanii i w wielu krajach.

Dua Lipa (kiedyś) źródło AKPA

Dua Lipa (kiedyś)

Jej trasa koncertowa Radical Optimism Tour rozpoczęła się w listopadzie 2024 w Singapurze i obejmuje aż 81 występów na całym świecie, z planowanym zakończeniem w grudniu 2025 w Meksyku.

66th Annual Grammy Awards in Los Angeles

Dua Lipa (teraz)

W 2023 roku zadebiutowała jako aktorka w filmie „Barbie”, grając Mermaid Barbie i śpiewając utwór „Dance the Night” ze ścieżki dźwiękowej.

Dua Lipa (kiedyś) źródło AKPA

Dua Lipa (kiedyś)

Dua Lipa, kończy dzisiaj 30 lat i pozostaje nie tylko jedną z najważniejszych postaci popu XXI wieku, lecz także pełnoprawną ikoną stylu, aktywistką i kreatywną siłą w muzyce, filmie i modzie.

Time 100 honors its most influential at its annual gala in New York City

Dua Lipa (teraz)
Dua Lipa (kiedyś) źródło AKPA

Dua Lipa (kiedyś)
Dua Lipa źródło Forum

Dua Lipa (teraz)
Dua Lipa źródło Forum

Dua Lipa (teraz)
2 źródło agencjaforum.pl

Dua Lipa (teraz)
