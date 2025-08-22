Dua Lipa świętuje 30 urodziny! Jest nie do poznania na archiwalnych zdjęciach z początku kariery (FOTO)
Śpiewała na wielkich wydarzeniach już jako nastolatka.
Dua Lipa urodziła się 22 sierpnia 1995 roku w Londynie. Jej rodzice pochodzą z Kosowa. Ojciec Dukagjin Lipa i matka Anesa w związku z konfliktem na Bałkanach przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii.
W 2014 roku podpisała kontrakt z Warner Bros. W roku 2017 ukazał się jej debiutancki album Dua Lipa, z przebojami takimi jak „New Rules” i „IDGAF”. Za ten ostatni otrzymała nagrodę Grammy dla najlepszego nowego artysty.
Jej drugi album, Future Nostalgia, okazał się światowym sukcesem. Singiel „Don’t Start Now” i „Levitating” stały się ogromnymi hitami. Album zdobył nagrodę Grammy za najlepszy album popowy, a kawałek „Levitating” doczekał się certyfikatu diamentowego.
W 2024 roku Lipa wydała swój trzeci album, Radical Optimism, który trafił na szczyt list w Wielkiej Brytanii i w wielu krajach.
Jej trasa koncertowa Radical Optimism Tour rozpoczęła się w listopadzie 2024 w Singapurze i obejmuje aż 81 występów na całym świecie, z planowanym zakończeniem w grudniu 2025 w Meksyku.
W 2023 roku zadebiutowała jako aktorka w filmie „Barbie”, grając Mermaid Barbie i śpiewając utwór „Dance the Night” ze ścieżki dźwiękowej.
Dua Lipa, kończy dzisiaj 30 lat i pozostaje nie tylko jedną z najważniejszych postaci popu XXI wieku, lecz także pełnoprawną ikoną stylu, aktywistką i kreatywną siłą w muzyce, filmie i modzie.
