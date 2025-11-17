Nawigacja

Gwiazdę „TzG” chcieli uwikłać w romans. Wydało się, kto jest mężem Sary Janickiej

Autor Maciej Lechociński

Nie uwierzycie!

1/8 Sara Janicka jest szczęśliwą mężatką
Maurycy Popiel, Sara Janicka, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

„Taniec z Gwiazdami” zaskoczył widzów nieoczekiwanym finałem.

Mimo że jurorzy typowali na zwycięzców Wiktorię Gorodecką, albo Maurycego Popiela, to ostatecznie program wygrał Mikołaj „Bagi” Bagiński.

2/8 Sara Janicka jest szczęśliwą mężatką
Maurycy Popiel, Sara Janicka, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Maurycy Popiel razem z partnerką taneczną zajęli 2. miejsce. W ostatnim czasie media plotkowały o romansie Janickiej z aktorem z „M jak Miłość”.

Wcześniej łączono ją też z Maciejem Zakościelnym. My za to wiemy, jaka jest prawda.

3/8 Sara Janicka jest szczęśliwą mężatką
Sara Janicka, Maciej Zakościelny
source: fot. AKPA.

Maciej Zakościelny i Sara Janicka potrafili na parkiecie rozpalić widzów do czerwoności.

Niektórzy insynuowali, że mają razem romans!

4/8 Sara Janicka jest szczęśliwą mężatką
Sara Janicka, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Sara Janicka jest utalentowaną i utytułowaną tancerką.

Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Triumfowała w Mistrzostwach Polski w kategorii Latin Show Dance oraz zdobyła tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich.

Co ciekawe, na turniejach często występowała z partnerem tanecznym Wiktorii Gorodeckiej — Kamilem Kuroczko. 

5/8 Sara Janicka jest szczęśliwą mężatką
Sara Janicka, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Prywatnie jednak przez długi czas łączono ją z Maciejem Zakościelnym, z którym tańczyła w poprzedniej edycji. Oprócz tego pojawiały się też spekulacje na temat jej romansu z Maurycym Popielem.

Kobieta jednak od wielu lat jest wierna jednemu mężczyźnie.

6/8 Sara Janicka jest szczęśliwą mężatką
Sara Janicka, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Sara Janicka wzięła ślub z Mikołajem Danielewiczem 25 sierpnia 2023 roku w Kościele św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła.

Cała uroczystość odbyła się w Lusowie koło Poznania.

7/8 Sara Janicka jest szczęśliwą mężatką
Sara Janicka, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Para poznała się w trakcie prób do jednego ze spektakli. To właśnie podczas przedstawienia mężczyzna oświadczył się Sarze Janickiej:

„Tańczyliśmy razem w spektaklu. To była niesamowita przygoda” — zdradził Mikołaj Danielewicz portalowi Party.pl. 

8/8 Sara Janicka jest szczęśliwą mężatką
Mikołaj Danielewicz, fot. Instagram.
source: fot. Instagram.

Mężczyzna mimo wielkiej pasji do tańca i umiejętności tanecznych na co dzień nie pracuje jako tancerz. Mikołaj Danielewicz realizuje się w pracy w korporacji.

Mimo to wielokrotnie myślał o tym, co byłoby, gdyby przyjął propozycję udziału w „Tańcu z Gwiazdami”.

0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿