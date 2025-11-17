Gwiazdę „TzG” chcieli uwikłać w romans. Wydało się, kto jest mężem Sary Janickiej
„Taniec z Gwiazdami” zaskoczył widzów nieoczekiwanym finałem.
Mimo że jurorzy typowali na zwycięzców Wiktorię Gorodecką, albo Maurycego Popiela, to ostatecznie program wygrał Mikołaj „Bagi” Bagiński.
Maurycy Popiel razem z partnerką taneczną zajęli 2. miejsce. W ostatnim czasie media plotkowały o romansie Janickiej z aktorem z „M jak Miłość”.
Wcześniej łączono ją też z Maciejem Zakościelnym. My za to wiemy, jaka jest prawda.
Maciej Zakościelny i Sara Janicka potrafili na parkiecie rozpalić widzów do czerwoności.
Niektórzy insynuowali, że mają razem romans!
Sara Janicka jest utalentowaną i utytułowaną tancerką.
Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Triumfowała w Mistrzostwach Polski w kategorii Latin Show Dance oraz zdobyła tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich.
Co ciekawe, na turniejach często występowała z partnerem tanecznym Wiktorii Gorodeckiej — Kamilem Kuroczko.
Prywatnie jednak przez długi czas łączono ją z Maciejem Zakościelnym, z którym tańczyła w poprzedniej edycji. Oprócz tego pojawiały się też spekulacje na temat jej romansu z Maurycym Popielem.
Kobieta jednak od wielu lat jest wierna jednemu mężczyźnie.
Sara Janicka wzięła ślub z Mikołajem Danielewiczem 25 sierpnia 2023 roku w Kościele św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła.
Cała uroczystość odbyła się w Lusowie koło Poznania.
Para poznała się w trakcie prób do jednego ze spektakli. To właśnie podczas przedstawienia mężczyzna oświadczył się Sarze Janickiej:
„Tańczyliśmy razem w spektaklu. To była niesamowita przygoda” — zdradził Mikołaj Danielewicz portalowi Party.pl.
Mężczyzna mimo wielkiej pasji do tańca i umiejętności tanecznych na co dzień nie pracuje jako tancerz. Mikołaj Danielewicz realizuje się w pracy w korporacji.
Mimo to wielokrotnie myślał o tym, co byłoby, gdyby przyjął propozycję udziału w „Tańcu z Gwiazdami”.