Gwiazdorska śmietanka na Balu Charytatywnym Fundacji Legii! Izabela Janachowska z mężem, Tomasz Kot z żoną, Przetakiewicz z ukochanym

Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński, Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona...

/ 13.09.2025 /
Izabela Janachowska, Krzysztof Jabłoński-min źródło AKPA

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński

W sobotę, 13 września odbył się Bal Charytatywny Fundacji Legii, która w tym roku obchodzi 10. urodziny. W sali VIP stadionu Legii Warszawy zebrała się śmietanka towarzyska przedstawicieli świata, sportu, biznesu, kultury i rozrywki.

Borys Szyc, Justyna Szyc-Nagłowska-min źródło AKPA

Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska

Bilety cegiełki oraz środki z aukcji charytatywnej zostaną przeznaczone na realizację programów. Misją Fundacji Legii jest edukacja, integracja oraz budowanie wspólnoty, a wśród beneficjentów są dzieci, młodzież oraz osoby chore i zagrożone wykluczeniem.

Agnieszka Olczyk-Kot, Tomasz Kot źródło AKPA

Agnieszka Olczyk-Kot i Tomasz Kot

Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Anna Mioduska, Dariusz Mioduski Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona, Borys Szyc i Justyna Nagłowska-Szyc, Rinke Rooyens i Joanna Przetakiewicz, Magdalena Boczarskai Mateusz Banasiuk, Hanna Wawrowska i Olaf Lubaszenko, Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński, Katarzyna Sokołowska, Zofia Ślotała-Haidar, Dawid Woliński, Orina Krajewska, Hanna Lis, Agnieszka Olczyk-Kot i Tomasz Kot Krzysztof Gawkowski i Angelika Gawkowska, Katarzyna Glinka, Marcin Tyszka i wielu innych.

Katarzyna Sokołowska-min źródło AKPA

Katarzyna Sokołowska
Dawid Woliński-min źródło AKPA

Dawid Woliński
Rinke Rooyens, Joanna Przetakiewicz-min źródło AKPA

Rinke Rooyens i Joanna Przetakiewicz
Zofia Zborowska-Wrona, Andrzej Wrona-min źródło AKPA

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona
Zofia Ślotała-min źródło AKPA

Zofia Ślotała
Magdalena Boczarska, Mateusz Banasiuk-min źródło AKPA

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk
Hanna Wawrowska, Olaf Lubaszenko-min źródło AKPA

Hanna Wawrowska i Olaf Lubaszenko
Olga Leonowicz, Mark Brzezinski-min źródło AKPA

Olga Leonowicz i Mark Brzezinski
Na zdj.: Katarzyna Glinka, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Katarzyna Glinka
Anna Mioduska, Dariusz Mioduski źródło AKPA

Anna Mioduska i Dariusz Mioduski
Hanna Lis (1)-min źródło AKPA

Hanna Lis
Robert Kupisz (1)-min źródło AKPA

Robert Kupisz
Jacek Beler-min źródło AKPA

Jacek Beler
Łukasz Jemioł źródło AKPA

Łukasz Jemioł
Orina Krajewska-min źródło AKPA

Orina Krajewska
