Gwiazdorska śmietanka na Balu Charytatywnym Fundacji Legii! Izabela Janachowska z mężem, Tomasz Kot z żoną, Przetakiewicz z ukochanym
Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński, Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona...
W sobotę, 13 września odbył się Bal Charytatywny Fundacji Legii, która w tym roku obchodzi 10. urodziny. W sali VIP stadionu Legii Warszawy zebrała się śmietanka towarzyska przedstawicieli świata, sportu, biznesu, kultury i rozrywki.
Bilety cegiełki oraz środki z aukcji charytatywnej zostaną przeznaczone na realizację programów. Misją Fundacji Legii jest edukacja, integracja oraz budowanie wspólnoty, a wśród beneficjentów są dzieci, młodzież oraz osoby chore i zagrożone wykluczeniem.
Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Anna Mioduska, Dariusz Mioduski Andrzej Wrona i Zofia Zborowska-Wrona, Borys Szyc i Justyna Nagłowska-Szyc, Rinke Rooyens i Joanna Przetakiewicz, Magdalena Boczarskai Mateusz Banasiuk, Hanna Wawrowska i Olaf Lubaszenko, Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński, Katarzyna Sokołowska, Zofia Ślotała-Haidar, Dawid Woliński, Orina Krajewska, Hanna Lis, Agnieszka Olczyk-Kot i Tomasz Kot Krzysztof Gawkowski i Angelika Gawkowska, Katarzyna Glinka, Marcin Tyszka i wielu innych.
