Plejada aktorów na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych! Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Kamilla Baar, Więckiewicz
Tomasz Sapryk, Karolina Porcari, Marcin Bosak, Juliusz Machulski, Agnieszka Holland i inni.
Piąty dzień 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych rozpoczął pokaz prasowy filmu Agnieszki Holland „Franz Kafka”, polski kandydat do Oscara i jeden z obrazów w Konkursie Głównym.
Kolejną propozycją na piątkowe przedpołudnie był „Klarnet” debiutującej w fabule Toli Jasionowskiej w obsadzie: Weronika Humaj, Andrzej Chyra, Ewelina Żak, Karolina Porcari, Maciej Cymorek, Małgorzata Lewińska.
Zwieńczeniem prasowych pokazów oraz konferencji z twórcami była „Wielka Warszawska” w reż. Bartłomieja Ignaciuka ze wspaniałą obsadą: Tomasz Ziętek, Marcin Bosak, Ireneusz Czop, Andrzej Konopka, Paweł Koślik, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki, Szymon Kukla, Ernest Nita, Mary Pawłowska, Tomasz Sapryk, Piotr Trojan, Agnieszka Żulewska.
Maurycy | 26 września 2025
