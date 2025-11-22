Piotr „Liroy” Marzec ma bogate i wielowątkowe życie rodzinne.

Z pierwszą żoną, Joanną Krochmalską, doczekał się trojga dzieci: córki Michelle oraz synów Piotra i Dextera.

Wychowywał także Konrada, który nie jest jego biologicznym synem, ale Liroy traktuje go jak własne dziecko. W 2024 roku ożenił się ponownie — jego drugą żoną została Dorota, z którą ma syna Ignacego.