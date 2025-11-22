Gwiazdy „Dzień Dobry TVN”. Liroy z malutkim synkiem, Narożna w futrze…
Zdjęcia.
Dzisiaj wśród gości „Dzień dobry TVN” Liroy z żoną i najmodszym synkiem.
Piotr „Liroy” Marzec ma bogate i wielowątkowe życie rodzinne.
Z pierwszą żoną, Joanną Krochmalską, doczekał się trojga dzieci: córki Michelle oraz synów Piotra i Dextera.
Wychowywał także Konrada, który nie jest jego biologicznym synem, ale Liroy traktuje go jak własne dziecko. W 2024 roku ożenił się ponownie — jego drugą żoną została Dorota, z którą ma syna Ignacego.
Raper wielokrotnie podkreśla, że rodzina jest dla niego najważniejsza i stara się być obecny w życiu wszystkich swoich dzieci.
Poza Liroyem nie zabrakło innych gości.
Między innymi był to Mark Brzeziński z żoną.
Magda Narożna w zimy poranek otuliła się futerkiem.
Tomasz Schuchardt także gościł w śniadaniówce.
Żona Krzysztofa Skiby ocieplała atmosferę czerwonym płaszczykiem.