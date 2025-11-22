Nawigacja

Gwiazdy „Dzień Dobry TVN”. Liroy z malutkim synkiem, Narożna w futrze…

Autor Hanna Kuchlin

Zdjęcia.

1/16 Liroy z rodziną
Liroy z rodziną, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF

Dzisiaj wśród gości „Dzień dobry TVN” Liroy z żoną i najmodszym synkiem.

2/16 Liroy z rodziną
Liroy z rodziną, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF

Piotr „Liroy” Marzec ma bogate i wielowątkowe życie rodzinne.

 

Z pierwszą żoną, Joanną Krochmalską, doczekał się trojga dzieci: córki Michelle oraz synów Piotra i Dextera.

 

 

Wychowywał także Konrada, który nie jest jego biologicznym synem, ale Liroy traktuje go jak własne dziecko. W 2024 roku ożenił się ponownie — jego drugą żoną została Dorota, z którą ma syna Ignacego.

3/16 Liroy z rodziną
Liroy z rodziną, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF

Raper wielokrotnie podkreśla, że rodzina jest dla niego najważniejsza i stara się być obecny w życiu wszystkich swoich dzieci.

4/16 Liroy z rodziną
Liroy z rodziną, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF
5/16 Liroy z rodziną
Liroy z rodziną, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF
6/16 Liroy z rodziną
Liroy z rodziną, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF
7/16 Liroy z rodziną
Liroy z rodziną, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF
8/16 Mark Brzeziński z żoną
Mar Brzeziński z żoną, fot. AKPA
source: fot. AKPA

Poza Liroyem nie zabrakło innych gości.

 

Między innymi był to Mark Brzeziński z żoną.

9/16 Magda Narożna
Magda Narożna, fot. AKPA
source: fot. AKPA

Magda Narożna w zimy poranek otuliła się futerkiem.

10/16 Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt, fot. AKPA
source: fot. AKPA

Tomasz Schuchardt także gościł w śniadaniówce.

11/16 Krzysztof Skiba i Karolina Skiba
Krzysztof Siba, Karolina Skiba, fot. AKPA
source: fot. AKPA

Żona Krzysztofa Skiby ocieplała atmosferę czerwonym płaszczykiem.

12/16 Iza Kuna
Iza Kuna, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF
13/16 Cezary Pazura
Cezary Pazura, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF
14/16 Edyta Zając, Michał Mikołajczak
Edyta Zając, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF
15/16 Nikodem Rozbicki
Nikodemj Rozbicki
source: fot. KAPIF
16/16 Marcela Leszczak
Marcela Leszczak, fot. KAPIF
source: fot. KAPIF
﻿