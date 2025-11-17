Hiszpańska willa Dowborów zachwyca. Takie widoki, że aż zazdrość bierze
Wybrali piękne miejsce!
Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych par polskiego show-biznesu. Aktorka i Dziennikarz już jakiś czas temu zdecydowali się na kupno hiszpańskiej posiadłości w malowniczej Marbelli. Tylko spójrzcie, jaką mają chawirę. Nic tylko pozazdrościć.
Od razu na pierwszy rzut oka widać, że ich willa jest całkiem przestronna, a wejście z salonu prowadzi na duży taras, z którego można podziwiać niesamowite widoki.
Ich willa urządzona jest w neutralnych i stonowanych kolorach, a dominuje tutaj beż i biel. Dom zaaranżowany jest w nowoczesny sposób, który nawiązuje trochę do stylu boho. Wnętrza są przemyślane, funkcjonalne i pozbawione zbędnych dodatków, co nadaje im minimalistyczny, ale jednocześnie przytulny charakter. Drewno, jasne tkaniny oraz delikatne dekoracje tworzą wrażenie domowego ciepła. W salonie centralną częścią jest duży narożnik i kominek.
Jeśli chodzi o kuchnię, która jest połączona z salonem, to tutaj podobnie przebija się minimalizm i prostota.
Nie brak tu jasnych blatów i białych mebli oraz wyspy z krzesłami. Jest tu również całe niezbędne wyposażenie kuchenne.
Największą furorę robi jednak duży taras, z którego widoki są niesamowite. Tutaj też znajduje się duży drewniany stół z krzesłami, co pełni funkcję plenerowej jadalni.
Na podwórku mają nawet basen, który jest świetną atrakcją na upalne dni.