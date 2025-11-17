Ich willa urządzona jest w neutralnych i stonowanych kolorach, a dominuje tutaj beż i biel. Dom zaaranżowany jest w nowoczesny sposób, który nawiązuje trochę do stylu boho. Wnętrza są przemyślane, funkcjonalne i pozbawione zbędnych dodatków, co nadaje im minimalistyczny, ale jednocześnie przytulny charakter. Drewno, jasne tkaniny oraz delikatne dekoracje tworzą wrażenie domowego ciepła. W salonie centralną częścią jest duży narożnik i kominek.