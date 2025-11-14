Nawigacja

Hollywood zjechało się na galę GQ. Hailey Bieber, Paris Jackson, Madison Beer, Sydney Sweeney…

Autor Maciej Lechociński

Spójrzcie, jakie miały kreacje. Zobacz więcej zdjęć!

1/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Hailey Bieber, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Hailey Bieber na imprezie GQ zaprezentowała się w obcisłej czarnej sukni Gucci z głębokim dekoltem w stylu  glamour.

2/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Hailey Bieber, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Odważna kreacja modelki i nietuzinkowa srebrna biżuteria wyróżniły ją na tle innych celebrytek. 

3/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Sydney Sweeney, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Sydney Sweeney  swoją kreacją zrobiła powrót do lat 90. Wyglądała bosko w czarnej, aksamitnej sukni Versace z kolekcji z 1995 roku. 

4/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Sydney Sweeney, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Rockowe akcenty dodały amerykańskiej aktorce pazura i podkreśliły jej wielką osobowość. 

5/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Paris Jackson, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Paris Jackson  wystąpiła w nieoczywistej, drapieżnej stylizacji. Widać, że fason i subtelny błysk były jej modowym aktem odwagi.

6/12 Gwiazdy na evencie GQ 
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Zaskakująca geometria i tekstura w kreacji Paris Jackson podkreślają, że modowy eksperyment może być luksusowy i wyrazisty jednocześnie.

7/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Madison Beer, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Madison Beer wybrała kreację w stylu haute couture — elegancki krój, błyszczący materiał i detal, który mówi: jestem tu i lubię zwracać na siebie uwagę.

8/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Madison Beer, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

W tej stylizacji Madison Beer połączyła wieczorowy blask z młodzieżowym pazurem. Sukienka jest mocna i nieprzypadkowa.

9/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Lizzo, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Lizzo wtargnęła na czerwony dywan w zwiewnej, satynowej slip dress w odcieniu szampana — totalny balans między minimalizmem a seksapilem, który podkreśla jej odmienioną sylwetkę.

10/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Lizzo, fot. Forum.

Dopasowana kreacja i błyszcząca biżuteria w srebrnej oprawie tworzyły luksusowy, ale lekki look — modne i pewne siebie wejście w świat lat 90. 

11/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Patrick Schwarzenegger, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Patrick Schwarzenegger postawił na hołd dla taty i lat 90. Skórzana kurtka biker, dopasowane spodnie i buty na obcasie to zamszowy Terminator w wersji haute couture.

12/12 Gwiazdy na evencie GQ 
Patrick Schwarzenegger, fot. Forum.
source: Fot. Aude Guerrucci / Reuters / Forum

Zamiast bawełnianej koszulki, Schwarzenegger wybrał skórzany crewneck — nowoczesny twist na klasyczny motocyklowy look z dodatkiem luksusowego zegarka Cartier. 

