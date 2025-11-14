Hollywood zjechało się na galę GQ. Hailey Bieber, Paris Jackson, Madison Beer, Sydney Sweeney…
Spójrzcie, jakie miały kreacje. Zobacz więcej zdjęć!
Hailey Bieber na imprezie GQ zaprezentowała się w obcisłej czarnej sukni Gucci z głębokim dekoltem w stylu glamour.
Odważna kreacja modelki i nietuzinkowa srebrna biżuteria wyróżniły ją na tle innych celebrytek.
Sydney Sweeney swoją kreacją zrobiła powrót do lat 90. Wyglądała bosko w czarnej, aksamitnej sukni Versace z kolekcji z 1995 roku.
Rockowe akcenty dodały amerykańskiej aktorce pazura i podkreśliły jej wielką osobowość.
Paris Jackson wystąpiła w nieoczywistej, drapieżnej stylizacji. Widać, że fason i subtelny błysk były jej modowym aktem odwagi.
Zaskakująca geometria i tekstura w kreacji Paris Jackson podkreślają, że modowy eksperyment może być luksusowy i wyrazisty jednocześnie.
Madison Beer wybrała kreację w stylu haute couture — elegancki krój, błyszczący materiał i detal, który mówi: jestem tu i lubię zwracać na siebie uwagę.
W tej stylizacji Madison Beer połączyła wieczorowy blask z młodzieżowym pazurem. Sukienka jest mocna i nieprzypadkowa.
Lizzo wtargnęła na czerwony dywan w zwiewnej, satynowej slip dress w odcieniu szampana — totalny balans między minimalizmem a seksapilem, który podkreśla jej odmienioną sylwetkę.
Dopasowana kreacja i błyszcząca biżuteria w srebrnej oprawie tworzyły luksusowy, ale lekki look — modne i pewne siebie wejście w świat lat 90.
Patrick Schwarzenegger postawił na hołd dla taty i lat 90. Skórzana kurtka biker, dopasowane spodnie i buty na obcasie to zamszowy Terminator w wersji haute couture.
Zamiast bawełnianej koszulki, Schwarzenegger wybrał skórzany crewneck — nowoczesny twist na klasyczny motocyklowy look z dodatkiem luksusowego zegarka Cartier.