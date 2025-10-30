times-dark
Kozaczek

Ile naprawdę zarabiają polscy aktorzy? Kożuchowska się ceni, a Cichopek? Malutko!

Niektórzy zarabiają tyle, ile przeciętny Polak w miesiąc, inni znacznie mniej, niż mogłoby się wydawać.

Agnieszka Dygant Katarzyna Cichopek Małgorzata Kożuchowska Tomasz Karolak
30.10.2025
Marysia
zarobki aktorów źródło KAPiF

Ile naprawdę zarabiają polscy aktorzy? Kwoty robią wrażenie

Na Instagramie krąży viralowy post, który pokazuje, ile polscy aktorzy mają dostawać za jeden dzień zdjęciowy. Różnice w stawkach są ogromne – od 2 do 15 tysięcy złotych.

W zestawieniu pojawiły się takie nazwiska jak Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Dygant, Tomasz Karolak czy Katarzyna Cichopek.

Gala zakonczenia 50. Festiwalu Polskich Filmow Fabularnych w Gdyni

Małgorzata Kożuchowska

Według zestawienia najlepiej opłacaną polską aktorką jest Małgorzata Kożuchowska. Za jeden dzień zdjęciowy ma otrzymywać około 15 tysięcy złotych.

Gwiazda „Rodzinki.pl” czy „Drugiej szansy” od lat utrzymuje status jednej z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych aktorek w kraju, co przekłada się na jej stawki.

Gwiazdy po nagraniu DDTVN

Agnieszka Dygant

Zaraz za Kożuchowską plasuje się Agnieszka Dygant, której wynagrodzenie wynosi około 12 tysięcy złotych za dzień. Aktorka od lat króluje zarówno w kinie, jak i telewizji – widzowie pokochali ją m.in. za role w „Listach do M.” czy „BrzydUli”.

Elle Style Awards 2025

Małgorzata Socha

Małgorzata Socha może liczyć na ok. 9 tysięcy złotych dziennie. Ulubienica widzów, znana z seriali takich jak „Na Wspólnej” czy „Przyjaciółki”, od lat utrzymuje wysoką pozycję w show-biznesie i nie może narzekać na brak propozycji.

Tomasz Karolak, fot. AKPA.

Tomasz Karolak

Tomasz Karolak, znany z ról w komediach i sitcomach, za dzień na planie ma inkasować ok. 8 tys. zł. Aktor nie tylko występuje w filmach i serialach, ale także prowadzi własny teatr, co czyni go jedną z najbardziej zapracowanych postaci polskiego kina.

Rodzinka.pl - spotkanie prasowe

Maciej Musiał

Młode pokolenie aktorów również radzi sobie świetnie. Maciej Musiał, znany m.in. z „Rodzinki.pl” i „1983” na Netfliksie, ma otrzymywać od 5 do 7 tys. zł za dzień zdjęciowy. Jego kariera dynamicznie się rozwija, a aktor coraz częściej pojawia się w międzynarodowych produkcjach.

Olaf Lubaszenko Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Olaf Lubaszenko

Doświadczony aktor i reżyser, Olaf Lubaszenko, ma zarabiać 4,5–6 tys. zł dziennie. Widzowie pamiętają go z kultowych ról w „Chłopaki nie płaczą” i „Sztosie”. Od lat jest jedną z legend polskiego kina.

20 lat Dzien dobry TVN

Artur Żmijewski

Artur Żmijewski, którego widzowie kojarzą głównie jako tytułowego „Ojca Mateusza”, ma dostawać ok. 5 tys. zł za dzień. Jego kariera trwa nieprzerwanie od dekad, a aktor wciąż cieszy się ogromną popularnością.

adam zdrojkowski/ akpa

Adam Zdrójkowski

Młodsze pokolenie wypada nieco skromniej. Adam Zdrójkowski, czyli Tomek z „Rodzinki.pl”, ma zarabiać około 3 tys. zł dziennie. Choć kwota wydaje się niższa, dla aktora młodego pokolenia to wciąż solidny wynik.

Rodzinka.pl - spotkanie prasowe

Mateusz Pawłowski

Jego serialowy brat z „Rodzinki.pl”, Mateusz Pawłowski, może liczyć na 2,5 tys. zł dziennie. Choć dziś nie jest już tak aktywny zawodowo, jego stawka pokazuje, jak duże różnice panują w branży między młodymi a doświadczonymi aktorami.

Gala Woman Power

Katarzyna Cichopek

Największym zaskoczeniem zestawienia okazała się Katarzyna Cichopek. Według danych, za dzień na planie ma zarabiać około 2 tys. zł. Mimo że od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu, jej stawki są znacznie niższe niż u koleżanek z branży.

Cichopek antypatyczna | 30 października 2025 Odpowiedz

Kozuchowska karolak Żmijewski lubaszenko można ich lubić lub nie ale są utalentowani, a cichopek to drewno nie aktorka. Niech juz sprzedaje fotki z życia prywatnego i szuka narzeczonych to jej wychodzi ale jest słaba aktorka i jako prowadząca w tv tez sie jej sztucznego przryklejonego usmiechu nie chce oglądać. Może ostro napisane. PrzeprazM ale powtarzam co słyszałem od wielu. Przełączam gdy ona jest w tv

Anonim | 30 października 2025 Odpowiedz

Anonim | 30 października 2025 Odpowiedz

Anonim | 30 października 2025 Odpowiedz

