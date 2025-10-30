Ile naprawdę zarabiają polscy aktorzy? Kożuchowska się ceni, a Cichopek? Malutko!
Niektórzy zarabiają tyle, ile przeciętny Polak w miesiąc, inni znacznie mniej, niż mogłoby się wydawać.
1 / 12
Na Instagramie krąży viralowy post, który pokazuje, ile polscy aktorzy mają dostawać za jeden dzień zdjęciowy. Różnice w stawkach są ogromne – od 2 do 15 tysięcy złotych.
W zestawieniu pojawiły się takie nazwiska jak Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Dygant, Tomasz Karolak czy Katarzyna Cichopek.
2 / 12
Według zestawienia najlepiej opłacaną polską aktorką jest Małgorzata Kożuchowska. Za jeden dzień zdjęciowy ma otrzymywać około 15 tysięcy złotych.
Gwiazda „Rodzinki.pl” czy „Drugiej szansy” od lat utrzymuje status jednej z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych aktorek w kraju, co przekłada się na jej stawki.
3 / 12
Zaraz za Kożuchowską plasuje się Agnieszka Dygant, której wynagrodzenie wynosi około 12 tysięcy złotych za dzień. Aktorka od lat króluje zarówno w kinie, jak i telewizji – widzowie pokochali ją m.in. za role w „Listach do M.” czy „BrzydUli”.
4 / 12
Małgorzata Socha może liczyć na ok. 9 tysięcy złotych dziennie. Ulubienica widzów, znana z seriali takich jak „Na Wspólnej” czy „Przyjaciółki”, od lat utrzymuje wysoką pozycję w show-biznesie i nie może narzekać na brak propozycji.
5 / 12
Tomasz Karolak, znany z ról w komediach i sitcomach, za dzień na planie ma inkasować ok. 8 tys. zł. Aktor nie tylko występuje w filmach i serialach, ale także prowadzi własny teatr, co czyni go jedną z najbardziej zapracowanych postaci polskiego kina.
6 / 12
Młode pokolenie aktorów również radzi sobie świetnie. Maciej Musiał, znany m.in. z „Rodzinki.pl” i „1983” na Netfliksie, ma otrzymywać od 5 do 7 tys. zł za dzień zdjęciowy. Jego kariera dynamicznie się rozwija, a aktor coraz częściej pojawia się w międzynarodowych produkcjach.
7 / 12
Doświadczony aktor i reżyser, Olaf Lubaszenko, ma zarabiać 4,5–6 tys. zł dziennie. Widzowie pamiętają go z kultowych ról w „Chłopaki nie płaczą” i „Sztosie”. Od lat jest jedną z legend polskiego kina.
8 / 12
Artur Żmijewski, którego widzowie kojarzą głównie jako tytułowego „Ojca Mateusza”, ma dostawać ok. 5 tys. zł za dzień. Jego kariera trwa nieprzerwanie od dekad, a aktor wciąż cieszy się ogromną popularnością.
9 / 12
Młodsze pokolenie wypada nieco skromniej. Adam Zdrójkowski, czyli Tomek z „Rodzinki.pl”, ma zarabiać około 3 tys. zł dziennie. Choć kwota wydaje się niższa, dla aktora młodego pokolenia to wciąż solidny wynik.
10 / 12
Jego serialowy brat z „Rodzinki.pl”, Mateusz Pawłowski, może liczyć na 2,5 tys. zł dziennie. Choć dziś nie jest już tak aktywny zawodowo, jego stawka pokazuje, jak duże różnice panują w branży między młodymi a doświadczonymi aktorami.
11 / 12
Największym zaskoczeniem zestawienia okazała się Katarzyna Cichopek. Według danych, za dzień na planie ma zarabiać około 2 tys. zł. Mimo że od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu, jej stawki są znacznie niższe niż u koleżanek z branży.
12 / 12
Cichopek antypatyczna | 30 października 2025
Kozuchowska karolak Żmijewski lubaszenko można ich lubić lub nie ale są utalentowani, a cichopek to drewno nie aktorka. Niech juz sprzedaje fotki z życia prywatnego i szuka narzeczonych to jej wychodzi ale jest słaba aktorka i jako prowadząca w tv tez sie jej sztucznego przryklejonego usmiechu nie chce oglądać. Może ostro napisane. PrzeprazM ale powtarzam co słyszałem od wielu. Przełączam gdy ona jest w tv
Anonim | 30 października 2025
Prosftytucjlz. U was kwitnie?????4
Anonim | 30 października 2025
Trudno te cilcbh,o
Grafiki zżerać b aktorkach. Jedyna vs klartonile z gmineks, druga pierdgolils sfuw w herbacie zolimiet w ramach odpoczynku od nr*$. No cudnie, czy. Nie?
Anonim | 30 października 2025
To dziwnenie nasi ich gwiazdami kon rży na te nowe je