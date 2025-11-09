Nawigacja

Ile zarabiają gwiazdy disco polo? Akcent króluje, a Skolim tyle…

Autor KJ

Ujawniono cennik! Zasługują na takie pieniądze?

1 / 15

Akcent – 45 tys. zł 

Już wiadomo, ile zarabiają polskie gwiazdy disco polo. Cennik Agencji Artystycznej Luxart ujawnił, na jakie stawki mogą liczyć artyści poszczególnych zespołów. Numerem jeden w tym rankingu jest Akcent, którego liderem jest Zenek Martyniuk. Nie bez powodu gwiazdor nazywany jest „królem disco polo” – za jeden koncert zespół zgarnia aż 45 tys. zł.

2 / 15

Sławomir – 44 tys. zł 

Na drugim miejscu uplasował się Sławomir. Muzyk może liczyć na stawkę 44 tys. zł za koncert.

3 / 15

Weekend – 35 tys. zł 

Trzecie miejsce wśród stawek należy do zespołu Weekend na czele z Radosławem Liszewskim. Grupa, znana z hitu „Ona tańczy dla mnie”, zarabia 35 tys. zł za koncert.

4 / 15

Piękni i Młodzi – 35 tys. zł 

Zespół Piękni i Młodzi, w którego skład wchodzą Magdalena Narożna, Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski, ma taką samą stawkę jak Weekend – 35 tys. zł.

5 / 15

M.I.G – 32 tys. zł 

Na nieco mniejsze wynagrodzenie może liczyć zespół M.I.G. Grupa w składzie: Marek, Dorota, Krzysztof i Sławomir Gwiazdowscy zarabia 32 tys. zł za koncert.

6 / 15

Skolim – 30 tys. zł

Skolim, nazywany „królem latino”, który nie schodzi ostatnio z fali popularności, może liczyć na stawkę 30 tys. zł za koncert.

7 / 15

Classic – 28 tys. zł

Zespół Classic za jeden koncert otrzymuje 28 tys. zł.

8 / 15

Playboys – 28 tys. zł

Zespół Playboys, w skład którego wchodzą Jakub Urbański (lider i twórca), Przemysław Kordziński (gitarzysta) i Jakub Kusiński, również zarabia 28 tys. zł za koncert.

9 / 15

After Party – 27 tys. zł

Zespół After Party, którego liderem jest Patryk Pegza, ma stawkę 27 tys. zł za koncert.

10 / 15

Łobuzy – 26 tys. zł

Zespół Łobuzy, którego wokalistą jest Bogumił „Boogi”.

11 / 15

Bayer Full – 26 tys. zł 

Jeden z najstarszych i najpopularniejszych zespołów nurtu disco polo – Bayer Full, którego liderem jest Sławomir Świerzyński – również może liczyć na 26 tys. zł za koncert.

12 / 15

Power Play – 25 tys. zł

Zespół Power Play, w którego skład wchodzą Sylwester Gazda, Marcin Szkałuba i Karol Kramarczuk, zarabia 25 tys. zł za koncert.

13 / 15

Czadoman – 25 tys. zł 

Paweł Dudek, znany jako Czadoman, także zgarnia 25 tys. zł za koncert.

14 / 15

Miły Pan – 25 tys. zł 

Piotr Kołaczyński, czyli Miły Pan, również otrzymuje 25 tys. zł za występ.

15 / 15

Kordian – 25 tys. zł 

Wacław Cieślik, znany jako Kordian, również zarabia 25 tys. zł za koncert.

