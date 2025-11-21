Wojewódzki od lat deklaruje, że kocha przestrzeń, ale to, co stworzył na warszawskim Powiślu, przerasta nawet oczekiwania jego fanów. Jego apartament ma około 250 metrów kwadratowych i znajduje się w jednej z najdroższych oraz najbardziej prestiżowych lokalizacji w stolicy.

Powiśle od dawna uchodzi za enklawę celebrytów, zamieszkują je aktorzy, sportowcy, dziennikarze i przedstawiciele świata biznesu. To właśnie tutaj powstają najdroższe inwestycje mieszkaniowe w kraju. W tym otoczeniu Wojewódzki stworzył swoją prywatną twierdzę, miejsce będące połączeniem luksusu, ekscentryczności i wyraźnie zarysowanego, indywidualnego stylu.

Wojewódzki wielokrotnie pokazywał w mediach społecznościowych fragmenty swojego wnętrza, czym wywoływał lawinę komentarzy. Apartament w dużej mierze przypomina galerię sztuki – pełen jest designerskich mebli, niebanalnych dekoracji, wyrazistych akcentów kolorystycznych i sztuki współczesnej, która od lat stanowi ważny element jego wizerunku. Przestrzeń sprawia wrażenie zarówno przemyślanej, jak i swobodnej, a dominujące surowe materiały, szkło, beton, metal, kontrastują z odważnymi ozdobami i kolekcjonerskimi przedmiotami.