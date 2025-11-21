Jak mieszka Kuba Wojewódzki? Nowojorski apartament w sercu Warszawy
Kuba Wojewódzki od lat kreuje wizerunek człowieka, który nie uznaje półśrodków, ani w życiu zawodowym, ani prywatnym. W swoich mediach społecznościowych nieraz pokazywał kulisy warszawskiego mieszkania, wywołując lawinę komentarzy. Jego apartament bardziej przypomina galerię sztuki niż tradycyjny dom.
Wojewódzki od lat deklaruje, że kocha przestrzeń, ale to, co stworzył na warszawskim Powiślu, przerasta nawet oczekiwania jego fanów. Jego apartament ma około 250 metrów kwadratowych i znajduje się w jednej z najdroższych oraz najbardziej prestiżowych lokalizacji w stolicy.
Powiśle od dawna uchodzi za enklawę celebrytów, zamieszkują je aktorzy, sportowcy, dziennikarze i przedstawiciele świata biznesu. To właśnie tutaj powstają najdroższe inwestycje mieszkaniowe w kraju. W tym otoczeniu Wojewódzki stworzył swoją prywatną twierdzę, miejsce będące połączeniem luksusu, ekscentryczności i wyraźnie zarysowanego, indywidualnego stylu.
Wojewódzki wielokrotnie pokazywał w mediach społecznościowych fragmenty swojego wnętrza, czym wywoływał lawinę komentarzy. Apartament w dużej mierze przypomina galerię sztuki – pełen jest designerskich mebli, niebanalnych dekoracji, wyrazistych akcentów kolorystycznych i sztuki współczesnej, która od lat stanowi ważny element jego wizerunku. Przestrzeń sprawia wrażenie zarówno przemyślanej, jak i swobodnej, a dominujące surowe materiały, szkło, beton, metal, kontrastują z odważnymi ozdobami i kolekcjonerskimi przedmiotami.
W salonie królują ciepłe drewno, ogromne przeszklenia i minimalistyczna kolorystyka. Na środku stoi masywny skórzany komplet wypoczynkowy, a tuż obok element, którym swego czasu żyły media – rzeźba-fotel Nemo w kształcie teatralnej maski, kosztująca grubo ponad 4 tysiące złotych.
Całość dopełniają spiralne schody prowadzące na piętro oraz żyrandol z dziesiątek szklanych kul, który wieczorami zamienia mieszkanie w prywatne studio filmowe.
Na innych zdjęciach widać kuchnię: prostą, surową, ale jednocześnie ciepłą dzięki drewnianym frontom. Na blacie stoją designerskie butelki, szklane akcesoria i dodatki, które wyglądają bardziej jak eksponaty niż jak wyposażenie kuchni.
To właśnie tu, przy dużym stole w salonie, Wojewódzki często pracuje nad felietonami i planami swoich projektów. Zdjęcia, które zamieszcza, pokazują, że to nie tylko miejsce do życia, ale też jego przestrzeń twórcza.
Choć stolica jest jego bazą, Wojewódzki regularnie pokazuje fanom również swoje pozostałe nieruchomości. Ma apartament w Gdyni, skąd chętnie fotografuje widok na morze, wschody, zachody i sztormy wyglądają z jego okien jak kadry z filmu.
Drugą posiadłość ma w Barcelonie, gdzie wnętrza utrzymane są w bardziej śródziemnomorskim, jasnym stylu.
Całość tworzy miejsce, które idealnie oddaje charakter Wojewódzkiego: nowoczesne, nieoczywiste, pełne ekstrawagancji i wyraźnego indywidualizmu.