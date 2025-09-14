Jerzy Zelnik uwodził i łamał kobiece serca. Był amantem wszechczasów, a spędził niemal 50 lat z miłością życia

Jerzy Zelnik - historia miłosna

Urszula i Jerzy poznali, gdy aktor miał już za sobą słynną rolę Ramzesa XIII w „Faraonie”. Po tym nie mógł narzekać na brak zainteresowania ze strony płci pięknej. Międzyczasie aktor studiował na warszawskiej PWST i w uczelnianej bibliotece natknął się na swoją przyszłą żonę.

„Moją uwagę przykuła absolutnie zjawiskowa dziewczyna. Włosy – ciemny kasztan, oczy błękitne jak dwa jeziora, wspaniałe nogi w ażurowych pończoszkach, bardzo wtedy modnych. Przeszła obok, nie zwracając na mnie uwagi, a ja aż zaniemówiłem” – pisał Zelnik w swojej autobiografii „Szczerze nie tylko o sobie”.

Parę w końcu połączyło uczucie, a pewnego dnia okazało się, że przytrafiła im się nieplanowana ciąża. Oboje zdecydowali się na usunięcie, a po latach bardzo tego żałowali.