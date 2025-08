Oddana żona, menadżerka i największa fanka Ozzy’ego. Tak wyglądała burzliwa miłość Sharon i członka Black Sabbath

Ozzy Osbourne - historia miłosna

W końcu Ozzy i Sharon wzięli ślub 4 lipca 1982 roku na Hawajach. Para doczekała się także trójki dzieci: Aimee, Kelly i Jacka.

„Żona Ozzy’ego Osbourne’a – każdy wyobrażał sobie, że to musi być cycata blondynka w motocyklowym skórzanym wdzianku, wojowniczo wymachująca pejczem. A tu wchodziłam ja, przysadzista, gruba pół-Żydówka w sukience godnej angielskiej gospodyni domowej i w butach na płaskiej podeszwie” – wspominała Sharon w książce „Survivor”.

„Gdy pierwszy raz go zobaczyłam, pomyślałam: o Boże, co to jest. Wszystko zmieniło się po tym, jak poszła z ojcem na jego koncert. To był najzabawniejszy, najsłodszy facet, jakiego spotkałam. Bo był wrażliwy. To mnie do niego przyciągnęło” – mówiła Sharon.