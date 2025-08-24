Julia Von Stein odsłoniła kulisy liftingu twarzy. Zabrała kamery nawet na salę operacyjną!

Julia Von Stein pokazała cały przebieg operacji liftingu twarzy

Julia von Stein nie przestaje zaskakiwać, niedawno przeszła bardzo inwazyjny lifting twarzy. Warto dodać, że raczej nie stroni od medycyny estetycznej i nie ukrywa, że ma już za sobą kilka z nich, w tym operację biustu, pośladków czy nosa.

Niedługo po operacji pojawiła się na konferencji Polsatu i trzeba przyznać, że lifting wyszedł perfekcyjnie. Teraz mamy okazję zobaczyć, jak przebiegała cała procedura operacji na kanale Julii Von Stein.