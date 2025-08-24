times-dark
Julia Von Stein odsłoniła kulisy liftingu twarzy. Zabrała kamery nawet na salę operacyjną!

UWAGA! Widok może przerażać...

Julia Von Stein pokazała cały przebieg operacji liftingu twarzy

Julia von Stein nie przestaje zaskakiwać, niedawno przeszła bardzo inwazyjny lifting twarzy. Warto dodać, że raczej nie stroni od medycyny estetycznej i nie ukrywa, że ma już za sobą kilka z nich, w tym operację biustu, pośladków czy nosa.

Niedługo po operacji pojawiła się na konferencji Polsatu i trzeba przyznać, że lifting wyszedł perfekcyjnie. Teraz mamy okazję zobaczyć, jak przebiegała cała procedura operacji na kanale Julii Von Stein.

Celebrytka zdecydowała się bardzo szczegółową relację z operacji. Zabrała kamery na konsultację z lekarzem i na sam blok operacyjny. Klinika wyraziła zgodę, aby cały przebieg operacji odbył się przed obiektywem.

 

Na samym początku widzimy, jak Julię wspiera jej partner, dodaje jej otuchy przed operacją:

„Będę się tobą opiekować, będę kucharzem, masażystą, lokajem” – śmieje się jej partner.

 

Potem ją zostawia i zostaje tylko z asystentką Wiktorią, która ją cały czas nagrywa.

Julia od samego początku jest bardzo zestresowana, poleciały jej łzy już na wejściu, a potem na stole operacyjnym.

Julia przed operacją odbywa ostatnią konsultację z lekarzem Piotrem Janikiem. Pokazuje mu na zdjęciach obce kobiety, które mają być przykładem, jaki chce uzyskać rezultat:

„Efekt będzie bliższy temu, ale tak jak mówię, bliższy (…). No dobrze te zdjęcia się Pani podobają, te kąty żuchwy są bardziej zarysowane i jest ta broda, a tutaj (red. uroda na zdjęciach się nie podoba) są mniej zarysowane i u Pani też jest, że delikatne zarysowanie, więc też pytanie, na ile brodę trzeba by było zeszlifować, że tak powiem” – mówi lekarz.

Influencerka tłumaczy lekarzowi, że skórę ma w bardzo słabej kondycji:

  • „Skóra jest bardzo zwiotczała. Całe życie odżywiałam się McDonaldem, tak naprawdę od roku nie jem McDonalda, u mnie była tylko coca cola, pełno papierosów, a teraz jak schudłam, to skóra jest jak u starej baby. Tej skóry tu nie będzie?” – pyta się Julia lekarza.
  • „Tej skóry i tak jest mało, ale tak” – odpowiada lekarz.
  • „Zróbmy tak, żebym ja wstała i się zakochała w sobie. Ja wszystko zniosę, także ból” – zapewnia Julia.
Następnie udała się do swojego pokoju, gdzie musiała wziąć prysznic i przebrać się w strój na salę operacyjną. Przyszedł także anestezjolog na konsultację.

Następnie kamera przechodzi już na salę operacyjną. Celebrytka jest przygotowywania do podania narkozy. Widać u Julii ogromny strach, ale chwilę później już śpi.

 

Kamera była przez cały czas na sali operacyjnej, więc mogliśmy dokładnie zobaczyć, jak przebiega lifting twarzy. Trzeba przyznać, że wszystko wygląda bardzo groźnie! Na szczęście Julia Von Stein się wybudziła, a dalsze jej losy będzie mogli poznać w kolejnym odcinku na YouTubie.

