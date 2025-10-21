Julia Wieniawa jak aniołek Victoria’s Secret! Jej prześwitująca kreacja odsłoniła niemal całe ciało
Tak rozebranej aktorki jeszcze nie widzieliśmy, wszyscy doznali szoku.
Julia Wieniawa po raz kolejny udowodniła, że ma nie tylko świetne wyczucie stylu, ale również odwagę w modowych wyborach. Podczas tegorocznej gali „Kobieta Roku Glamour 2025”, pojawiła się na czerwonym dywanie w obłędnej kreacji.
Julia wybrała długą, prześwitującą i połyskującą suknię w kolorze szampańskiego beżu, wysadzaną drobnymi kryształkami, które pięknie odbijały światło. Sukienka o dopasowanym kroju podkreślała sylwetkę gwiazdy, a wysoki rozporek nadawał stylizacji lekkości i zmysłowości.
Największe wrażenie robił jednak głęboko wycięty tył kreacji, odsłaniający plecy w elegancki i zarazem odważny sposób. Nie da się nie zauważyć, że aktorka nie obawia się odkrycia ciała, a jej prześwitująca sukienka odsłania niemal wszystko.
Stylizacja łączyła w sobie blask hollywoodzkiego glamour z nowoczesną finezją.
Aby nie przyćmić efektownej sukni, Julia postawiła na minimalistyczne dodatki. Wybrała małą kopertówkę o lustrzanym wykończeniu oraz białe sandałki z cienkimi paskami, które optycznie wydłużały nogi.
