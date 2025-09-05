times-dark
Kozaczek
Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! Później zaskoczyła publiczność występem (WIDEO)

Na pokazie L’Oreal Paris Wieniawa nie tylko oczarowała w roli modelki, ale też zaśpiewała swój hit.

Julia Wieniawa
05.09.2025
Marysia
Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem

Julia Wieniawa kolejny raz udowodniła, że nie daje się zaszufladkować.

Na pokazie L’Oreal zaprezentowała się w bajecznej, dopasowanej sukni, posyłając zalotne uśmiechy obiektywom, a chwilę później wystąpiła jako wokalistka.

Publiczność nagrodziła ją brawami, choć reakcje w sieci okazały się podzielone.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem

Wieniawa czuła się na wybiegu jak ryba w wodzie. W dopasowanej kreacji flirtowała z obiektywami, posyłała zalotne uśmiechy i udowodniła, że ma w sobie prawdziwy wdzięk modelki. Choć tym razem u jej boku zabrakło Kendall Jenner, młoda artystka bez problemu skradła show.

Internauci piszą wprost: „Totalna petarda!”.

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem

Wieniawa wystąpiła także w roli piosenkarki, wykonując swój ciałopozytywny utwór „Kocham”.

Na tę okazję zmieniła stylizację na białą kreację, w której wyglądała niczym bohaterka baśni.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem

Jak zawsze, w komentarzach nie zabrakło emocji. „Julka jest tak utalentowana!”, „Świetny występ, super energia”, „Mega stylówka, cudowna!”

– zachwycali się jedni. Inni byli mniej entuzjastyczni:

„Śpiew wyuczony jak do szkoły, nic ciekawego”, „Totalnie nie, przeciętny wokal”.

IMG_9212

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem

 Julia Wieniawa potrafi wzbudzać emocje i nie zamierza zatrzymywać się ani na chwilę. Jej nowa płyta pojawi się już za kilka tygodni, a artystka szykuje się do trasy koncertowej.

A Wy wolicie Julię Wieniawę na wybiegu czy w roli wokalistki?

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
IMG_9213

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Na zdj.: Julia Wieniawa, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Na zdj.: Julia Wieniawa, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Julia Wieniawa w baśniowej kreacji na wybiegu! A później zaskoczyła publiczność swoim występem
Anna | 5 września 2025 Odpowiedz

Dramat..nie dość,ze nie umie sie wypowiadać, to jeszcze jest arogancka.a tu wyglada źle i w tej sukience i śpiewać tez nie umie

Anonim | 5 września 2025 Odpowiedz

płakac czy sie smiać z tych opisów foci, gdy nie stanie bokiem to wychodzi straszny mankament przy takim wzroscie, no i te miny kar……..wate, niech wiecej trenuje w domu przed lustrem, torbicka przy niej to seksy , piekna kobieta a wiek? zwyczajnie się ulotnił przy tylu zaletach pani grazynki, tyle jest pieknych mlodych artystek przede wszystkim z odpowiednia figura i uroda do reprezentowania tak znanej firmy a tu taki zong tylko dlatego , ze mikrofon wezmie na pare minut do reki i na tym firma przyoszczedzi , zgroza

