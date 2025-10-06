Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska wzięły ślub we Włoszech! Tak wyglądała ich bajkowa ceremonia w Toskanii

Karolina i Agnieszka od kilku lat są jedną z najpopularniejszych par w polskim internecie. Fanki pokochały je za autentyczność, odwagę i otwartość, z jaką mówią o swojej relacji. W mediach społecznościowych nie tylko pokazują swoje codzienne życie, ale też promują tolerancję i akceptację.