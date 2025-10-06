Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska wzięły ślub we Włoszech! Tak wyglądała ich bajkowa ceremonia w Toskanii
Ich kreacje, widoki i emocje? Czysta magia!
Karolina i Agnieszka od kilku lat są jedną z najpopularniejszych par w polskim internecie. Fanki pokochały je za autentyczność, odwagę i otwartość, z jaką mówią o swojej relacji. W mediach społecznościowych nie tylko pokazują swoje codzienne życie, ale też promują tolerancję i akceptację.
Choć początkowo planowały ślub w Barcelonie, biurokracja skutecznie ostudziła ich zapał. Ostatecznie zakochane zdecydowały się na Włochy, a konkretnie Toskanię.
Ceremonia odbyła się w otoczeniu winnic, gór i słońca.
Obie panie olśniły swoich fanów stylizacjami. Karolina i Agnieszka wystąpiły w sukniach projektu Patrycji Kujawy, znanej z tworzenia spektakularnych, kobiecych kreacji.
Delikatne gorsety z koronką, tiulowe doły i subtelne piórka dodały całości lekkości i romantyzmu.
Choć w Polsce nadal nie mogą zalegalizować swojego związku, Karolina i Agnieszka udowodniły, że miłość nie potrzebuje granic ani zgody systemu. Ich włoski ślub stał się symbolem odwagi, wolności i spełnienia marzeń.
Na fotografiach widać nie tylko zachwycone małżonki, ale też ich najbliższych, którzy towarzyszyli im w tym szczególnym dniu
Sonia | 8 października 2025
Przepięknie wyglądały ja miałam ślub cywilny, sukienkę z loola buty z sieciówki a malowałam się sama, bo nie chciałam wydawać kupę forsy na wesele. A i tak uważam że wyglądałam mega ładnie