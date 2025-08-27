Konferencja prasowa „Halo Tu Polsat” zagrzała publikę! Edward Miszczak naprawdę się postarał

Aleksander Sikora i Ola Filipek

Olek wiele razy pokazał, że jest nie tylko znakomitym reporterem i prezenterem, obdarzonym charyzmą, naturalnością, uśmiechem i nienaganną dykcją, ale także świetnie śpiewa. Udowodnił to w programie Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo 21”. Z kolei już od 14 września będzie mógł się sprawdzić na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.

Towarzyszyć mu będzie Ola Filipek! Znana i lubiana dziennikarka RMF FM. Dała się bliżej poznać na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.