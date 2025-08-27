times-dark
Kozaczek
Konferencja prasowa „Halo Tu Polsat” zagrzała publikę! Edward Miszczak naprawdę się postarał

Ogłoszono nowych prowadzących "Halo Tu Polsat". Ona była w "TzG", on dopiero sprawdzi się na parkiecie.

/ 27.08.2025 /
Karolina T.
Aleksander Sikora

1 / 22

Aleksander Sikora

„Halo tu polsat” wraca już 29 sierpnia w nowej odsłonie.

Dziś odbyła się konferencja prasowa, podczas której poznaliśmy nowe pary śniadaniówki.

Okazuje się, że nowym duetem będzie: Olek Sikora i Ola Filipek. 

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

2 / 22

Aleksander Sikora i Ola Filipek

Olek wiele razy pokazał, że jest nie tylko znakomitym reporterem i prezenterem, obdarzonym charyzmą, naturalnością, uśmiechem i nienaganną dykcją, ale także świetnie śpiewa. Udowodnił to w programie Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo 21”. Z kolei już od 14 września będzie mógł się sprawdzić na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.

 

Towarzyszyć mu będzie Ola Filipek! Znana i lubiana dziennikarka RMF FM. Dała się bliżej poznać na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

3 / 22

Ewa Wachowicz

Legendarny polsatowy duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz rozdzielił się, by stworzyć dwie nowe fantastyczne pary.

 

Krzysztof poprowadzi „halo…” z Ewą Wachowicz. Nowym partnerem Pauliny jest natomiast Tomasz Wolny.

Krzysztof Ibisz

4 / 22

Krzysztof Ibisz
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

5 / 22

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Oczywiście nie zabraknie słynnych „Kurzopków”.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znów będą umilać widzom poranki i wywoływać wiele emocji.

Katarzyna Cichopek

6 / 22

Katarzyna Cichopek

Tego dnia Cichopek włożyła szary garnitur, który podkreślał jej szczupłą talię. Wyglądała bardzo dobrze!

Maciej Kurzajewski

7 / 22

Maciej Kurzajewski
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

8 / 22

Maciej Rock
Agnieszka Hyży

9 / 22

Agnieszka Hyży
Agnieszka Hyży

10 / 22

Agnieszka Hyży
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

11 / 22

Maciej Rock
Mateusz Gessler

12 / 22

Mateusz Gessler
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

13 / 22

Jurek Sobieniak
Milena Rostkowska-Galant

14 / 22

Milena Rostkowska-Galant
Klaudia Kroczek

15 / 22

Klaudia Kroczek
Ksenia Chlebicka

16 / 22

Ksenia Chlebicka
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

17 / 22

Edward Miszczak
Maks Behr

18 / 22

Maks Behr
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

19 / 22

Konferencja prasowa "halo tu polsat"
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

20 / 22

Klaudia Kroczek, Ksenia Chlebicka...
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

21 / 22

Konferencja prasowa "halo tu polsat"
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

22 / 22

Konferencja prasowa "halo tu polsat"
