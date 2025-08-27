Konferencja prasowa „Halo Tu Polsat” zagrzała publikę! Edward Miszczak naprawdę się postarał
Ogłoszono nowych prowadzących "Halo Tu Polsat". Ona była w "TzG", on dopiero sprawdzi się na parkiecie.
„Halo tu polsat” wraca już 29 sierpnia w nowej odsłonie.
Dziś odbyła się konferencja prasowa, podczas której poznaliśmy nowe pary śniadaniówki.
Okazuje się, że nowym duetem będzie: Olek Sikora i Ola Filipek.
Olek wiele razy pokazał, że jest nie tylko znakomitym reporterem i prezenterem, obdarzonym charyzmą, naturalnością, uśmiechem i nienaganną dykcją, ale także świetnie śpiewa. Udowodnił to w programie Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo 21”. Z kolei już od 14 września będzie mógł się sprawdzić na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.
Towarzyszyć mu będzie Ola Filipek! Znana i lubiana dziennikarka RMF FM. Dała się bliżej poznać na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.
Legendarny polsatowy duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz rozdzielił się, by stworzyć dwie nowe fantastyczne pary.
Krzysztof poprowadzi „halo…” z Ewą Wachowicz. Nowym partnerem Pauliny jest natomiast Tomasz Wolny.
Oczywiście nie zabraknie słynnych „Kurzopków”.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znów będą umilać widzom poranki i wywoływać wiele emocji.
6 / 22
Tego dnia Cichopek włożyła szary garnitur, który podkreślał jej szczupłą talię. Wyglądała bardzo dobrze!
Anonim | 27 sierpnia 2025
Przełączam gdy jest cichopek | 27 sierpnia 2025
Cichopkowa dumna z siebie jest gwiazda dzięki kurzajewskiemu, zyskała na tym rozbiciu małżeństw. Teraz już nie placze w tabloidach , ze ma wielki kredyt na dom jak za czasów hakiela, a kurzajewski dal sie złapać na cycki naleśniczki po dwóch ciążach i teraz jest nikim. Był szanowanym dziennikarzem został podstarzałym celebryta kapiącym sie w morzu z błotem na twarzy i klacie zeby cichopek miała fotke i co wstawić w internecie i zarabiać. Kiedyś zrozumie jakiej degradacji doznał przez cichopek. Ale ona już zarobi ile chciała i pójdzie do kolejnego zeby znow o niej pisali i mówili. Jako aktorka miernota, dziennikarka bez polotu ze sztucznym uśmiechem, ludzie przełączają gdy jest ona, jako kobieta bez klasy i honoru. Kasa kasa kasa
Gość | 27 sierpnia 2025
Cichopki precz💣💣💣💣Reszta tak❤️
Anonim | 27 sierpnia 2025
