Koronawirus zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka

Na szczęście stan dziecka jest już stabilny, choć nadal ma objawy infekcji, takie jak katar i chrypka. Karolina przyznała też, że choć sama jak dotąd nie złapała wirusa, stara się być ostrożna i zadbać o bezpieczeństwo całej rodziny.

,,Mam nadzieję, że u mnie się jeszcze nie rozwinie, bo jedna osoba zdrowa w domu by się przydała”

– podkreśliła.

Na zakończenie dodała, że przez najbliższy czas planuje ograniczyć aktywność w sieci, by skupić się na najważniejszym – zdrowiu najbliższych.