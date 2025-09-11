times-dark
Kozaczek
Koronawirus zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka

Gwiazda przeżyła dramatyczną noc z synem. „Myślałam, że się odwodni…”

Karolina Gilon
11.09.2025
Marysia
COVID-19 zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka.

Koronawirus zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka

Karolina Gilon wyznała w mediach społecznościowych, że ostatnie dni były dla niej ogromnym wyzwaniem.

7-miesięczny synek gwiazdy oraz jej partner zarazili się koronawirusem, a ona sama czuwała przy nich przez całą noc.

Byłam przerażona”

– napisała w emocjonalnej relacji.

Koronawirus zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka

 Dla młodej mamy był to powód ogromnego stresu.

,,U nas ,,szpital „na chacie. Mam dwóch chorych chłopaków w domu. Jest już w miarę stabilnie, aczkolwiek moje chłopaki mają ,,cobidka” „

– napisała, nie ukrywając emocji.

Koronawirus zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka

Gilon zdradziła, że po raz kolejny to właśnie media społecznościowe są dla niej miejscem, gdzie dzieli się najtrudniejszymi przeżyciami. Tym razem opisała dramatyczną noc, którą spędziła na walce z wysoką gorączką u dziecka.

,,Zbijaliśmy mu tę temperaturę. Wiecie, te pierwsze czopki (…). Potem doustny lek – zwymiotował. Później podrażniony brzuszek. To, co tam się działo… gdyby mleko miało kolor czerwony, to mielibyśmy film Tarantino na chacie”

– opowiadała.

Koronawirus zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka

Dodała, że najbardziej bała się odwodnienia synka.

“Byłam przerażona tym wymiotowaniem. Myślałam, że mi się odwodni. Budziliśmy się co chwilę, żeby podawać mu wodę i mleczko. Sprawdzaliśmy mu non stop temperaturę”

– wyznała.

Koronawirus zaatakował synka Gilon. Gwiazda w szoku po objawach u Franka

Na szczęście stan dziecka jest już stabilny, choć nadal ma objawy infekcji, takie jak katar i chrypka. Karolina przyznała też, że choć sama jak dotąd nie złapała wirusa, stara się być ostrożna i zadbać o bezpieczeństwo całej rodziny.

,,Mam nadzieję, że u mnie się jeszcze nie rozwinie, bo jedna osoba zdrowa w domu by się przydała”

– podkreśliła.

Na zakończenie dodała, że przez najbliższy czas planuje ograniczyć aktywność w sieci, by skupić się na najważniejszym – zdrowiu najbliższych.

