Karolina Gilon zaskoczyła na Instagramie swoją odmienioną sylwetką. Celebrytka po porodzie zapewniała, że będzie chciała wrócić do formy, którą udało się jej wypracować. Mało tego, Gilon twierdzi, że jeszcze nigdy tak dobrze nie wyglądała. Internauci są zachwyceni.

Karolina Gilona zachwyca wyrzeźbionym brzuchem 8 miesięcy po porodzie

Karolina Gilon to znana osobowość telewizyjna i medialna. Rozpoznawalność zyskała dzięki udziałowi w 5. edycji programu „Top Model”. Później poprowadziła program w stacji TTV „Druga twarz” czy „DeFacto”. W 2019 roku zaczęła prowadzić miłosne show „Love Island. Wyspa miłości”, a od 2020 roku była gospodynią programu „Ninja Warrior Polska”.

Poza karierą Karolina spełnia się od niedawna w najważniejszej roli swojego życia. Celebrytka 31 stycznia 2025 roku powitała na świat synka Franka, którego doczekała się ze swoim partnerem Mateuszem Świerczyńskim. Teraz Gilon pochwaliła się na mediach społecznościowych swoją odmienioną sylwetką, jaką udało się jej zrobić kilka miesięcy po porodzie. Trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Mój brzuch wygląda najlepiej w moim życiu, mając prawie 36 lat, 8 miesięcy po urodzeniu Franka. Po pierwsze trochę się chwalę, bo od tego też jest Instagram nie oszukujmy się – mówiła Gilon.

Karolina przyznała, że swoją formę życia zawdzięcza ciężkiej pracy i systematyczności, co trwało w jej przypadku aż 8 miesięcy.

Trochę to trwa więc jeśli myślicie o przyszłym lecie, to ja bym już teraz się za to zabierała. Zresztą formę najlepiej robi się jesienią i zimą. Najważniejsza jest własna praca, ale też można sobie pomóc i nie ma w tym wstydu! Systematyczność i ciągła wiara w proces. Te rzeczy po prostu nie dzieją się z dnia na dzień – pisała Gilon na Instgaramie.

Celebrytka nie tylko pochwaliła się efektami swojej metamorfozy, ale także zdradziła również swój przepis na sylwetkowy sukces. Według niej kluczowa jest regularność, w której skład wchodzą odpowiednia dieta, trening i suplementacja.

Do tego porządny trening siłowy, który robię 3 razy w tygodniu. Nie będę Wam go rozpisywać, bo to kwestia bardzo indywidualna, ale na pewno na siłowni, na którą chodzicie są trenerzy, którzy to dla Was zrobią! Kalkulacja jest prosta – im więcej tkanki mięśniowej tym większe pasywne spalanie kalorii! (…). Jeśli połączycie ćwiczenia na brzuch, cardio, ćwiczenia siłowe, dietę i mądrą suplementację będziecie systematyczni to efekt gwarantowany!!!! – dodała.

Pod opublikowanym wideo nie zabrakło lawiny komplementów, a internauci są zachwyceni wysportowaną sylwetką Karoliny.