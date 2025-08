Małgorzata Rozenek chciała wyprzedzić kolejną DRAMĘ! „Poznajcie Madlenkę – długo wyczekiwaną”

Małgorzata Rozenek rzadko komentuje coś co pojawiło się w sieci na jej temat. Po latach w show biznesie zrozumiała na czym polega sława i na pewno nie na dementowaniu wszystkiego, co pojawi się w przestrzeni medialnej. Jednak tym razem zrobiła wyjątek i napisała:

„To zdjęcie przedstawia mnie i moje cztery koleżanki. A mimo to ktoś postanowił nas wrzucić do jednego worka i wystawić na publiczną ocenę, jako „klony”, „produkty skalpela”, „symptomy problemu cywilizacyjnego”. Tymczasem ja nie mam problemu z odróżnianiem ludzi. Może to nie my wyglądamy tak samo, tylko wy patrzycie na nas stereotypowo? I to jest prawdziwy problem – nie twarze kobiet, tylko sposób, w jaki świat je ocenia” — podsumowała Małgorzata Rozenek-Majdan.