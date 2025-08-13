times-dark
Kozaczek
Odmieniona Danusia Martyniuk zachwyca formą w bikini! Pokazała też kuszące fotki z nowej sesji… (FOTO)

Po dawnej żonie króla disco polo nie ma ani śladu!

Danuta Martyniuk Metamorfoza Schudła Zenek Martyniuk
13.08.2025
KJ
akpa20200210_zenek1_jk_67241 źródło AKPA

Odmieniona Danuta Martyniuk

Danuta Martyniuk to żona jednego z najpopularniejszych muzyków disco polo w naszym kraju, Zenka Martyniuka. W ostatnim czasie wokół tej dwójki zrobiło się głośno nie tylko za sprawą kolejnego, muzycznego hitu Zenka, ale również o jego żonie, która przeszła niebywałą metamorfozę.

 

Jakiś czas temu Danusia przyznała, że do poprawek i metamorfozy skłoniły ją hejterskie komentarze. Jak sama kiedyś mówiła, wielu krytykowało jej wygląd, mówiąc, że jest „za gruba” czy, że wygląda „nie jak żona, a mama Zenka”.

Zrzut ekranu 2025-08-13 143536 źródło Facebook/Danuta Martyniuk

Odmieniona Danuta Martyniuk

Teraz żona muzyka pochwaliła się fotkami z wakacji, gdzie pozowała w kusym, błękitnym bikini i słomianym kapeluszu. Trzeba przyznać, że forma 58-latki robi wrażenie i nie ma śladu, po dawnym wyglądzie.

Zrzut ekranu 2025-08-13 143557 źródło Facebook/Danuta Martyniuk

Odmieniona Danuta Martyniuk

Danusia podzieliła się również fotkami z beztroskiego relaksu w towarzystwie wina i egzotycznych przekąsek.

Zrzut ekranu 2025-08-13 143632 źródło Facebook/Danuta Martyniuk

Odmieniona Danuta Martyniuk

To jednak nie wszystko. Żona disco polowca międzyczasie opublikowała również zdjęcia z sesji zdjęciowej, na której pozowała w eleganckim garniturze, pięknym makijażu i fryzurze. Nie da się ukryć, że jej przemiana jest spektakularna.

Zrzut ekranu 2025-08-13 143648 źródło Facebook/Danuta Martyniuk

Odmieniona Danuta Martyniuk

Warto wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich miesięcy Danusia nie tylko zmieniła kolor włosów czy zrzuciła około 20 kilogramów, ale również poddała się zabiegom medycyny estetycznej, które zrobiły dużą robotę.

 

W rozmowie z „Super Expressem” mówiła, że zrobiła sobie stymulatory tkankowe, nici, lifting szyi i całego owalu twarzy, poprawiła powieki oraz zrobiła korektę nosa.

Zrzut ekranu 2025-08-13 143711 źródło Facebook/Danuta Martyniuk

Odmieniona Danuta Martyniuk

Danuta Martyniuk opublikowała również zdjęcie w błyszczącej, niebieskiej sukni, w której wyglądała niczym księżniczka z bajki Disney’a.

 

Pod opublikowanym fotografiami pojawiła się masa komplementów, a internauci nie dowierzają w jej zmianę:

  • „Pięknie pięknie pięknie ❤️❤️❤️
  • „Kosmos😊
  • „Piękna dusza i uroda!”
  • „No no Danusia brawa”
Kobieta | 13 sierpnia 2025

Bardzo ladnie wyglada!

Bardzo ladnie wyglada!

Anonim | 13 sierpnia 2025

Anonim | 13 sierpnia 2025

