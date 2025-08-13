Odmieniona Danusia Martyniuk zachwyca formą w bikini! Pokazała też kuszące fotki z nowej sesji… (FOTO)

Odmieniona Danuta Martyniuk

Danuta Martyniuk to żona jednego z najpopularniejszych muzyków disco polo w naszym kraju, Zenka Martyniuka. W ostatnim czasie wokół tej dwójki zrobiło się głośno nie tylko za sprawą kolejnego, muzycznego hitu Zenka, ale również o jego żonie, która przeszła niebywałą metamorfozę.

Jakiś czas temu Danusia przyznała, że do poprawek i metamorfozy skłoniły ją hejterskie komentarze. Jak sama kiedyś mówiła, wielu krytykowało jej wygląd, mówiąc, że jest „za gruba” czy, że wygląda „nie jak żona, a mama Zenka”.