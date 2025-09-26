Maciej Pela opublikował w sieci post, w którym podzielił się swoją przemianą sylwetki. Artysta zdobył się na niezwykle szczery wpis, w którym opowiedział, jak bardzo zmieniło się jego życie oraz porównał, jak wyglądało, będąc jeszcze z Agnieszką Kaczorowską, a jak jest teraz.

Maciej Pela zaskakuje metamorfozą i rozprawia o rozpadzie rodziny

Maciej Pela to znany tancerz, choreograf i osobowość medialna. Prywatnie przez ostatnie lata wraz z Agnieszką Kaczorowską tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para doczekała się także dwóch córek: Gabrysi i Emilki. Po 7 latach małżeństwa para zdecydowała się rozstać, a obecnie aktorka i tancerka znalazła miłość u boku aktora Marcina Rogacewicza, z którym także tworzy taneczną parę w programie „Taniec z Gwiazdami”.

Teraz Maciej Pela podzielił się na Instagramie z obserwatorami swoją spektakularną przemianą. Celebryta pokazał zdjęcia sprzed dwóch lat i teraz, na których ewidentnie widać, że schudł i zrobił imponującą formę.

Ja na pierwszym zdjęciu — rok 2023. 100% zaangażowania w rodzinę. 0% w siebie. Wiem, że moje córki są szczęśliwe. Ja jestem szczęśliwy, bo mam rodzinę – zaczął.

Dla porównania Pela napisała, również jak sytuacja ma się na dzień dzisiejszy.

Ja na drugim zdjęciu — rok 2025. Mam czas na bycie maksymalnie obecnym tatą w nietypowym trybie pracy, bieganie, siłownię, warsztaty taneczne, bachatę, gotowanie dla przyjemności, robienie contentu na Instagram. Jestem szczęśliwy, bo szanuję siebie – dodał tancerz.

Maciej Pela na koniec zrobił podsumowanie w kontekście swojej przemiany. Celebryta dodał również swoje trzy grosze w temacie rozstania z Kaczorowską i rozpadu rodziny. Ma on jednak nadzieję, że przyszłość przyniesie coś dobrego i brak samotności.