Oto lista najbogatszych Polaków. Kwoty ich majątku są OSZAŁAMIAJĄCE! (FOTO)

Dariusz Miłek

Miejsce dziewiąte zajmuje Dariusz Miłek, z kwotą 6,18 mld zł. Jest on twórcą jednej z największych sieci sklepów z butami w Europie CCC. Poza tym przejął on prawa do globalnych marek butów i ubrań oraz stworzył od nowa sieć off-price.