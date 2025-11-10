“Oto naga prawda”. Mąż miliarder ujawnił powód rozwodu z Liszowską

Ze względu na dobro dzieci para rozstała się w pokojowych stosunkach oraz bez większych problemów, o czym sam kiedyś powiedział biznesmen.

„Mamy dobre relacje jako przyjaciele i rodzice naszych córek. Zdecydowaliśmy kilka lat temu, kiedy rozpoczął się rozwód, że należy skupić się na dzieciach i zdecydowanie nie powinniśmy się kłócić i być samolubnymi” – mówił kiedyś Serneke dla Szwedzkich mediów.

Były mąż aktorki ujawnił wówczas w jednym z wywiadów, że powodem rozstania była jego praca, która nie pozwalała mu tyle uczestniczyć w życiu rodzinnym:

„Głównym powodem rozwodu było to, że moja firma zajęła mi za wiele czasu. Nie mogłem być tak obecny, jak chciałem. Ani z Joanną, ani z dziećmi. I to jest wysoka cena do zapłacenia, zarówno dla mnie, jak i dla nich” – wyznał podczas audycji w „Summer in P1”.