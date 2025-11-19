Pierwsza wygrała „Top Model”. Papierska ma dwoje dzieci i męża. Tak się zmieniło jej ciało po ciążach
Minęło już 15 lat odkąd widzowie poznali Paulinę Papierską – nieśmiałą dziewczynę z małego miasta, która w pierwszej edycji „Top Model” przeszła jedną z najbardziej spektakularnych przemian w historii programu.
Dziś jej życie wygląda zupełnie inaczej: zniknęła z show-biznesu, ma rodzinę i mieszka za granicą. Fani są zaskoczeni tym, jak teraz wygląda.
Pierwszy odcinek „Top Model. Zostań modelką” wyemitowano w 2010 roku, a Paulina Papierska od razu zwróciła uwagę widzów nieśmiałością, łagodnością i autentycznymi emocjami, które szybko zrobiły z niej ulubienicę publiczności.
Z odcinka na odcinek stawała się coraz bardziej odważna, dojrzewała na oczach widzów i pokonywała własne bariery. Ostatecznie wygrała finał, pokonując Annę Piszczałkę i Aleksandrę Kuligowską. Choć zwycięstwo dało jej kontrakt z agencją oraz sesję dla magazynu Glamour, jej kariera nie potoczyła się tak spektakularnie, jak można by oczekiwać.
Choć Papierska zdobyła sympatię widzów, jurorzy nie ukrywali wątpliwości.
Anja Rubik mówiła wprost, że Paulina jest „za niska do większości sesji i pokazów”, a Karolina Korwin Piotrowska ostro komentowała jej problemy z sesją intymną.
Słowa okazały się prorocze – po kilku latach prób Papierska zrezygnowała z modelingu i wycofała się z show-biznesu, choć występ w programie u wielu zapadł w pamięć.
Dziś Papierska ma 32 lata i prowadzi życie dalekie od medialnego zgiełku.
Przeniosła się do Norwegii, gdzie ułożyła sobie życie z partnerem, piłkarzem Adamem Pytlem, związanym z klubem FK Tønsberg.
Modelka jest mamą dwóch chłopców: Gabriela (ur. 2017) i Alexa (ur. 2020)
Rzadko publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, ale gdy ostatnio wrzuciła selfie znad morza, pod postem posypały się komentarze:
„Piękna!”, „Nadal wyglądasz jak milion dolarów!”.
Paulina nie przypomina już nieśmiałej uczestniczki programu. Jest naturalna, spokojna i w pełni skupiona na życiu rodzinnym. Internauci zauważają, że dojrzewała „z klasą” i wygląda dziś zdrowo, świeżo i dojrzale.
Zmieniło się także jej podejście do mediów – publikuje niewiele, ale każda jej aktywność przyciąga uwagę fanów pierwszej edycji „Top Model”.
Zwyciężczyni pierwszej edycji „Top Model” nawet po dwóch ciążach zachwyca niesamowitą figurą.