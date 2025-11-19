Nawigacja

Pierwsza wygrała „Top Model”. Papierska ma dwoje dzieci i męża. Tak się zmieniło jej ciało po ciążach

Autor Marysia Nazarkiewicz

1/7 Jako pierwsza wygrała "Top Model". Papierska ma dwoje dzieci i męża. Tak się zmieniła
Pierwsza wygrała „Top Model”. Papierska ma dwoje dzieci i męża. Tak się zmieniło jej ciało po ciążach

Minęło już 15 lat odkąd widzowie poznali Paulinę Papierską – nieśmiałą dziewczynę z małego miasta, która w pierwszej edycji „Top Model” przeszła jedną z najbardziej spektakularnych przemian w historii programu.

Dziś jej życie wygląda zupełnie inaczej: zniknęła z show-biznesu, ma rodzinę i mieszka za granicą. Fani są zaskoczeni tym, jak teraz wygląda.

2/7 Od „szarej myszki” do zwyciężczyni „Top Model”
Pierwsza wygrała „Top Model”. Papierska ma dwoje dzieci i męża. Tak się zmieniło jej ciało po ciążach

Pierwszy odcinek „Top Model. Zostań modelką” wyemitowano w 2010 roku, a Paulina Papierska od razu zwróciła uwagę widzów nieśmiałością, łagodnością i autentycznymi emocjami, które szybko zrobiły z niej ulubienicę publiczności.

Z odcinka na odcinek stawała się coraz bardziej odważna, dojrzewała na oczach widzów i pokonywała własne bariery. Ostatecznie wygrała finał, pokonując Annę Piszczałkę i Aleksandrę Kuligowską. Choć zwycięstwo dało jej kontrakt z agencją oraz sesję dla magazynu Glamour, jej kariera nie potoczyła się tak spektakularnie, jak można by oczekiwać.

3/7 Mocne opinie jurorów i trudny start
Pierwsza wygrała „Top Model”. Papierska ma dwoje dzieci i męża. Tak się zmieniło jej ciało po ciążach

Choć Papierska zdobyła sympatię widzów, jurorzy nie ukrywali wątpliwości.

Anja Rubik mówiła wprost, że Paulina jest „za niska do większości sesji i pokazów”, a Karolina Korwin Piotrowska ostro komentowała jej problemy z sesją intymną.

Słowa okazały się prorocze – po kilku latach prób Papierska zrezygnowała z modelingu i wycofała się z show-biznesu, choć występ w programie u wielu zapadł w pamięć.

4/7 Nowe życie w Norwegii
Pierwsza wygrała „Top Model”. Papierska ma dwoje dzieci i męża. Tak się zmieniło jej ciało po ciążach

Dziś Papierska ma 32 lata i prowadzi życie dalekie od medialnego zgiełku.

Przeniosła się do Norwegii, gdzie ułożyła sobie życie z partnerem, piłkarzem Adamem Pytlem, związanym z klubem FK Tønsberg.

Modelka jest mamą dwóch chłopców: Gabriela (ur. 2017) i Alexa (ur. 2020)

Rzadko publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, ale gdy ostatnio wrzuciła selfie znad morza, pod postem posypały się komentarze:

„Piękna!”, „Nadal wyglądasz jak milion dolarów!”.

5/7 Jak wygląda 15 lat po wygranej?

Paulina nie przypomina już nieśmiałej uczestniczki programu. Jest naturalna, spokojna i w pełni skupiona na życiu rodzinnym. Internauci zauważają, że dojrzewała „z klasą” i wygląda dziś zdrowo, świeżo i dojrzale.

Zmieniło się także jej podejście do mediów – publikuje niewiele, ale każda jej aktywność przyciąga uwagę fanów pierwszej edycji „Top Model”.

6/7 Paulina Papierska obecnie

Zwyciężczyni pierwszej edycji „Top Model” nawet po dwóch ciążach zachwyca niesamowitą figurą.

7/7 Paulina Papierska obecnie
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿