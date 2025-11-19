Minęło już 15 lat odkąd widzowie poznali Paulinę Papierską – nieśmiałą dziewczynę z małego miasta, która w pierwszej edycji „Top Model” przeszła jedną z najbardziej spektakularnych przemian w historii programu.

Dziś jej życie wygląda zupełnie inaczej: zniknęła z show-biznesu, ma rodzinę i mieszka za granicą. Fani są zaskoczeni tym, jak teraz wygląda.