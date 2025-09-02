Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu „Good Luck Guys”! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler… (FOTO)
Tamara Gonzalez Perea, Monika Kociołek, Qczaj...
/ 02.09.2025 /
Patryk Szczepanik, Weronika Jaguś
Mikołaj Tyszkiewic
Paulina Hornik
Stifler
Jakub Cheer
Piotr Mróz
Tamara Gonzalez Perea
Nadia Długosz
Piotr Mróz, Tamara Gonzalez Perea
Qczaj
Karolina Pisarek-Salla, Damian Glinka
Czadoman, Monika Goździalska
Czadoman, Monika Goździalska
Monika Kociołek
XXXXX | 2 września 2025
Nie piszecie o najnowszym hicie !!!!! Zona Mroczka Magdalena wyznała, ze rozmawiała z Bogiem. Normalnie mówił do niej . Szok!!!! Co na to Kościół??? Artykuł w dzisiejszym ONET. Padłam
brr | 2 września 2025
Przestańcie nazywać ” GWIAZDAMI” te osoby . Gwiazdami w Polsce mozna nazwać Dorocińskiego, Kota, Gajosa, Kulig, Jandę, i jeszcze kilka osób.
1234 | 2 września 2025
Stifler ty całe życie celebrytą nie będziesz. Gdzie ty robotę znajdziesz na starość z taką wydziaraną twarzą chłopie?
gg | 2 września 2025
W cyrku osobliwości.
Anonim | 2 września 2025
To jak zwykle scuankoq cz cycami łach duży,