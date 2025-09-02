times-dark
Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu „Good Luck Guys”! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler… (FOTO)

Tamara Gonzalez Perea, Monika Kociołek, Qczaj...

Good Luck Guys Karolina Pisarek Stifler Tamara Gonzalez Perea
/ 02.09.2025 /
1 / 16

Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu "Good Luck Guys"! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler...
Na zdj.: Patryk Szczepanik, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

2 / 16

Patryk Szczepanik, Weronika Jaguś
Na zdj.: Mikołaj Tyszkiewicz, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

3 / 16

Mikołaj Tyszkiewic
Na zdj.: Paulina Hornik, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

4 / 16

Paulina Hornik
Na zdj.: Stifler, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

5 / 16

Stifler
Na zdj.: Jakub Cheer, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

6 / 16

Jakub Cheer
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

7 / 16

Piotr Mróz
akpa20250902_good_luck_mp_5588

8 / 16

Tamara Gonzalez Perea
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

9 / 16

Nadia Długosz
Na zdj.: Tamara Gonzalez Perea, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

10 / 16

Piotr Mróz, Tamara Gonzalez Perea
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

11 / 16

Qczaj
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

12 / 16

Karolina Pisarek-Salla, Damian Glinka
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

13 / 16

Czadoman, Monika Goździalska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

14 / 16

Czadoman, Monika Goździalska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

15 / 16

Monika Kociołek
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

16 / 16

Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu "Good Luck Guys"! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler... (FOTO)
KOMENTARZE
XXXXX | 2 września 2025 Odpowiedz

Nie piszecie o najnowszym hicie !!!!! Zona Mroczka Magdalena wyznała, ze rozmawiała z Bogiem. Normalnie mówił do niej . Szok!!!! Co na to Kościół??? Artykuł w dzisiejszym ONET. Padłam

brr | 2 września 2025 Odpowiedz

Przestańcie nazywać ” GWIAZDAMI” te osoby . Gwiazdami w Polsce mozna nazwać Dorocińskiego, Kota, Gajosa, Kulig, Jandę, i jeszcze kilka osób.

1234 | 2 września 2025 Odpowiedz

Stifler ty całe życie celebrytą nie będziesz. Gdzie ty robotę znajdziesz na starość z taką wydziaraną twarzą chłopie?

gg | 2 września 2025 Odpowiedz

W cyrku osobliwości.

Anonim | 2 września 2025 Odpowiedz

To jak zwykle scuankoq cz cycami łach duży,

