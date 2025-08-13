times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Premiera filmu „Triumf serca”. Żona Marcina Kwaśnego w pięknej sukni, Anna Popek w małej czarnej

Pojawiła się także Tomasz Wolny, Radosław Pazura, Muniek Staszczyk...

Anna Popek Muniek Staszczyk Radosław Pazura
/ 13.08.2025 /
Karolina T.
Na zdj.: Diana Kołakowska-Kwaśny, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

1 / 17

Marcin Kwaśny i Diana Kołakowska-Kwaśny
Na zdj.: Diana Kołakowska-Kwaśny, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

2 / 17

Marcin Kwaśny i Diana Kołakowska-Kwaśny
akpa20250813_triumf_serca_pw_6057

3 / 17

Marcin Kwaśny i Diana Kołakowska-Kwaśny
Na zdj.: Radosław Pazura, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

4 / 17

Radosław Pazura
Na zdj.: Rowan Polonski, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

5 / 17

Rowan Polonski
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

6 / 17

Anna Popek
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

7 / 17

Anna Popek
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

8 / 17

Muniek Staszczyk
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

9 / 17

Helena Norowicz
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

10 / 17

Rowan Polonski
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

11 / 17

Alicja Węgorzewska-Whiskerd
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

12 / 17

Alicja Węgorzewska-Whiskerd
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

13 / 17

Jan Pospieszalski
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

14 / 17

Marta Kielczyk
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

15 / 17

Arkadiusz Janiczek
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

16 / 17

Krzysztof Ziemiec
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

17 / 17

Tomasz Wolny
