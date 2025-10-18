XVI edycja Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”! Zakochani Mateusz Damięcki z żoną, Kasia Moś z ukochanym, Olga Bołądź
Agnieszka Woźniak-Starak, Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska, Katarzyna Dowbor...
/ 18.10.2025 /
źródło AKPA
1 / 11
Olga Bołądź
źródło AKPA
2 / 11
Łukasz Grabarczyk i Kasia Moś
źródło AKPA
3 / 11
Paulina Andrzejewska-Damięcka i Mateusz Damięcki
źródło AKPA
4 / 11
Agnieszka Woźniak-Starak
źródło AKPA
5 / 11
Radosław Pazura
źródło AKPA
6 / 11
Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska
źródło AKPA
7 / 11
Katarzyna Dowbor
źródło AKPA
8 / 11
Kinga Preis
źródło AKPA
9 / 11
Bartek Jędrzejak
źródło AKPA
10 / 11
Robert Stockinger
źródło AKPA
11 / 11
Maciej Rock
Anonim | 19 października 2025
Pytanie | 19 października 2025
Czy partner Katarzyny Moś to ten oszust matrymonialny i medyczny?
Smieszny | 19 października 2025
Tak , to ten co opowiadał , ze na Ukrainę jeździ operować rannych żołnierzy.
Anonim | 19 października 2025
Anonim | 19 października 2025
