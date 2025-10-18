times-dark
Czerwony dywan

XVI edycja Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”! Zakochani Mateusz Damięcki z żoną, Kasia Moś z ukochanym, Olga Bołądź

Agnieszka Woźniak-Starak, Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska, Katarzyna Dowbor...

Magdalena Boczarska Mateusz Damięcki Olga Bołądź Radosław Pazura
/ 18.10.2025 /
Olga Bołądź-min źródło AKPA

1 / 11

Olga Bołądź
Łukasz Grabarczyk, Kasia Moś źródło AKPA

2 / 11

Łukasz Grabarczyk i Kasia Moś
Paulina Andrzejewska-Damięcka, Mateusz Damięcki-min źródło AKPA

3 / 11

Paulina Andrzejewska-Damięcka i Mateusz Damięcki
Agnieszka Woźniak-Starak-min źródło AKPA

4 / 11

Agnieszka Woźniak-Starak
Radosław Pazura źródło AKPA

5 / 11

Radosław Pazura
Fot. Niemiec/AKPA źródło AKPA

6 / 11

Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska
Katarzyna Dowbor-min źródło AKPA

7 / 11

Katarzyna Dowbor
Kinga Preis-min źródło AKPA

8 / 11

Kinga Preis
Bartek Jędrzejak-min źródło AKPA

9 / 11

Bartek Jędrzejak
Robert Stockinger-min źródło AKPA

10 / 11

Robert Stockinger
Maciej Rock źródło AKPA

11 / 11

Maciej Rock
Anonim | 19 października 2025 Odpowiedz

Pytanie | 19 października 2025 Odpowiedz

Czy partner Katarzyny Moś to ten oszust matrymonialny i medyczny?

Smieszny | 19 października 2025 Odpowiedz

Tak , to ten co opowiadał , ze na Ukrainę jeździ operować rannych żołnierzy.

Anonim | 19 października 2025 Odpowiedz

Anonim | 19 października 2025 Odpowiedz

