Renata Przemyk ponad 20 lat temu zdecydowała się na adopcję i samotne macierzyństwo. Jakie dziś ma relacje z córką?

Renata Przemyk i adopcja córki

Największe zainteresowanie w życiu osobistym wokalistyki budzi jednak fakt, że ponad 20 lat temu zdecydowała się na adopcję córki i samotne macierzyństwo.

Piosenkarka tłumaczyła kiedyś, że uznała, choć nie wiedzie się jej najlepiej w miłości, to tak naprawdę do pełnego szczęścia potrzebuje tylko potomstwa, a że nie miała żadnego partnera i szczęścia w miłości, to postanowiła podjąć ten krok.

„Siedziałyśmy kiedyś z przyjaciółkami na werandzie w ciepły letni dzień (…) mówiłam, że pewnych spraw na losie nie da się wymusić. I może niedane mi jest stworzenie dobrego związku. Ale gdybym miała dziecko, to ta miłość sprawiłaby, że moje życie byłoby sensowne. One zrobiły wielkie oczy. Im się wydawało, że jestem mocna, pewna, spełniona. „Po co ci dziecko?” – zapytały. „Bo zawsze o nim marzyłam, bo mam tyle do ofiarowania” – odparłam. Wtedy któraś z nich rzuciła myśl o ośrodku adopcyjnym. I we mnie kliknęło – adopcja to było to” – wyznała artystka w wywiadzie z Anitą Sobczak.