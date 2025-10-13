times-dark
Diane Keaton mając 50 lat adoptowała dwójkę dzieci. Do końca życia była samotną matką z wyboru

Dlaczego chciała żyć w pojedynkę?

/ 13.10.2025 /
KJ
Samotne macierzyństwo Diane Keaton

Diane Keaton to amerykańska aktorka, reżyserka i producentka filmowa. Poza tym była laureatką Oscara, nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej oraz dwóch Złotych Globów. Artystka szybko przeszła od desek teatru do światowej sławy, dzięki wybitnym rolom. Zagrała ona m.in. w takich produkcjach jak: „Ojciec chrzestny” czy „Annie Hall”.

 

Niestety 11 października media obiegła przykra wiadomość o śmierci 79-letniej gwiazdy Hollywood i ikony filmowej. Póki co, przyczyna zgonu Diane Keaton pozostaje nieznana. Rodzina poprosi jedynie o uszanowanie prywatności w tym trudnym dla nich czasie.

Samotne macierzyństwo Diane Keaton

Choć wiele mówi się o karierze Diane Keaton, to nie każdy zna szczegóły z jej życia prywatnego. Co ciekawe, artystka zdecydowała się być singielką przez całe życie. Mimo to randkowała z największymi gwiazdorami m.in. Alem Pacino, czyli partnerem z filmu „Ojciec chrzestny” , a następnie z Warrenem Beattym, z którym ostatecznie zagrała w filmie „Czerwoni”.

Samotne macierzyństwo Diane Keaton

Diane Keaton spotykała się także z jednym z najpopularniejszych reżyserów Hollywood, czyli Woodym Allenem. Jak podaje serwis „Newsweek”, para nawet razem mieszkała przez krótki czas. Ich relacja zaczęła się w 1969 roku, gdy Diane zagrała w jego broadwayowskim przedstawieniu „Play It Again, Sam”. Związek ten nie przetrwał próby czasu, ale mimo to para pracowała nad ośmioma filmami w ciągu następnych dwóch dekad.

Samotne macierzyństwo Diane Keaton

Diane Keaton w końcu zdecydowała się na życie w pojedynkę. Powodem była chęć zachowania wolności, niezależności oraz realizacji marzenia o przeprowadzce do Kalifornii.

 

„Miałam dużo niezależności i nikt mi nie mówił, co mam robić. Miałam matkę, która mnie do tego zachęcała i pomagała mi osiągnąć to, co chciałam. Podążałam ścieżkami, którymi chciałam podążać. Lubię remontować domy, lubię architekturę, lubię wizualizacje, lubię modę, lubię wszystko” – mówiła Diane Keaton w jednym z wywiadów.

Samotne macierzyństwo Diane Keaton

Mimo że postanowiła pozostać singielką, to w wieku 50 lat zdecydowała się na samotną adopcję dwójki dzieci: córki Dexter w 1996 r. i syna Duke’a w 2001 r.

 

W 2005 roku Diane tak mówiła o ich wychowaniu:

„Szokujące jest to, że teraz martwię się inaczej. Przed dziećmi, jeśli się martwiłam, to tylko o siebie, ale jako rodzic po prostu się martwisz. To zasada numer jeden w rodzicielstwie: martw się potajemnie, nie dając dzieciom znać, że się martwisz”.

Samotne macierzyństwo Diane Keaton

Gwiazda kina w wywiadzie dla „Ladis’ Home Journal” w 2008 r. powiedziała , że ​​nie sądzi, by kiedykolwiek była gotowa zostać matką. Co ciekawe, Keaton raczej starała się chronić swoją prywatność, co także dotyczyło jej dzieci, które raczej rzadko pojawiały się z nią, gdy była w centrum uwagi.

Samotne macierzyństwo Diane Keaton

Jak podaje magazyn „PEOPLE” jej adoptowana córka Duke ma 29 lat, a urodziła się 15 grudnia 1995 roku. Adoptowany syn Dexter ma natomiast 25 lat i jest mężem Jordan White. Para pobrała się w 2021 roku, ale nadal nie jest publicznie znana. Niestety o dzieciach Keaton nie wiele wiadomo, ponieważ oboje pozostawali w cieniu sławnej matki.

