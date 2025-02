Ridge spadł z helikoptera i przeżył, Brooke zaliczyła całą rodzinę Forresterów… Oto największe absurdy „Mody na sukces”

Ktoś tu ma siedem żyć? W „Modzie na sukces” nawet śmierć to tylko przerwa w fabule!

„Moda na sukces” to nie tylko najdłużej emitowana telenowela, ale też prawdziwa fabularna kopalnia absurdów. Tutaj śmierć nie jest ostateczna, a miłość nie zna granic… zwłaszcza granic rodzinnych. Ktoś wpadł do pieca hutniczego i wyszedł bez szwanku? Jasne! Ktoś inny umarł, ale jednak nie? Standard! A jeśli myśleliście, że dziedziczenie po byłym teściu jest dziwne, to co powiecie na romans z zięciem? Dziś przypominamy Wam najbardziej szalone wątki „Mody na sukces”, które sprawiają, że nawet fani telenowel łapią się za głowę.