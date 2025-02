Selena Gomez założyła sukienkę polskiej projektantki, którą ostatnio oskarżyła Sara Boruc

Selena Gomez w sukience od Magdy Butrym

Warto dodać, że kreacja, w której wystąpiła Selena Gomez to projekt Magdy Butrym – polskiej projektantki, która robi zawrotną karierę. Nie da się ukryć, że jest to niemały sukces dla polki, jednak to nie pierwszy raz gdy znane celebrytki i gwiazdy z całego świata noszą jej projekty.

Kreacje spod jej ręki nosiły np. Hailey Bieber, Jennifer Lopez czy Kim Kardashian.