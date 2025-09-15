times-dark
Kozaczek
Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak"

Czyż nie wyglądają pięknie?

15.09.2025
Selena Gomez i Benny Blanco na gali Emmy!

Selena Gomez i Benny Blanco na gali Emmy!

Za nami 77. gala rozdania nagród Primetime Emmy w Los Angeles. Wydarzenie jak zwykle zgromadziło całą plejadę gwiazd ze świata kinematografii i nie tylko. Para, która jednak chyba najbardziej zwróciła na siebie uwagę i olśniła na wydarzeniu to Selena Gomez i Benny Blanco.

Selena Gomez i Benny Blanco na gali Emmy!

Selena Gomez i Benny Blanco na gali Emmy!

Piosenkarka tego wieczoru postawiła na czerwoną, długą kreację od Louis Vuitton z asymetrycznym, wysokim dekoltem i długim trenem, który ciągnął się po ziemi. Gomez zachowała prawdziwą klasę i szyk, a całość przyozdobiły diamentowe kolczyki od Tiffany & Co. Do tego mocniejszy makijaż i jedwabisty, wysoki kucyk.
Jej ukochany natomiast ubrał się w czarny, elegancki garnitur. Całość ograł mokasynami i czarną koszulą z błyszczącymi aplikacjami.

Selena Gomez i Benny Blanco na gali Emmy!

Selena Gomez i Benny Blanco na gali Emmy!

Warto dodać, że Selena i Benny od jakiegoś czasu tworzą jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para od czasu zaręczyn w grudniu jest nierozłączną. Jak podają zagraniczne media, niedawno mieli także świętować swój zbliżający się ślub, organizując wieczory kawalerskie i panieńskie. Teraz zakochani wyczekują dnia ceremonii.

 

Portal TMZ ostatnio ujawnił, że Selena i Benny mają zamiar powiedzieć sobie „tak” pod koniec września, a ich wystawny ślub odbędzie się w okolicach Montecito/Santa Barbara, czyli w Południowej Kalifornii. Miejsce ceremonii pozostaje wciąż tajemnicą, a nawet goście podobno jeszcze nie wiedzą, gdzie się odbędzie.

Selena Gomez i Benny Blanco na gali Emmy!

Selena Gomez i Benny Blanco na gali Emmy!

Wyczekujecie ich ślubu?

