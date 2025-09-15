Zakochani Selena Gomez i Benny Blanco czarują na gali Emmy! Para lada dzień powie sobie sakramentalne „tak”

Selena Gomez i Benny Blanco na gali Emmy!

Warto dodać, że Selena i Benny od jakiegoś czasu tworzą jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para od czasu zaręczyn w grudniu jest nierozłączną. Jak podają zagraniczne media, niedawno mieli także świętować swój zbliżający się ślub, organizując wieczory kawalerskie i panieńskie. Teraz zakochani wyczekują dnia ceremonii.

Portal TMZ ostatnio ujawnił, że Selena i Benny mają zamiar powiedzieć sobie „tak” pod koniec września, a ich wystawny ślub odbędzie się w okolicach Montecito/Santa Barbara, czyli w Południowej Kalifornii. Miejsce ceremonii pozostaje wciąż tajemnicą, a nawet goście podobno jeszcze nie wiedzą, gdzie się odbędzie.