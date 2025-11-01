Szok! Noelia Szczęsna poszła zbierać cukierki na Halloween. Ona już tak drepta? (WIDEO)

Halloween u Szczęsnych

31 października przypada najstraszniejsza noc w roku, czyli Halloween. Choć w Polsce nie jest to święto, które przyjęło się do naszej tradycji, ale od lat wiele osób, w tym te ze świata show-biznesu decydują się na przebranie halloweenowe. W tym roku Marina Łuczenko-Szczęsna podzieliła się uroczymi kadrami z dzieciakami, które w strojach zbierały cukierki.