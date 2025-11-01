Szok! Noelia Szczęsna poszła zbierać cukierki na Halloween. Ona już tak drepta? (WIDEO)
Tylko spójrzcie na to urocze kadry!
31 października przypada najstraszniejsza noc w roku, czyli Halloween. Choć w Polsce nie jest to święto, które przyjęło się do naszej tradycji, ale od lat wiele osób, w tym te ze świata show-biznesu decydują się na przebranie halloweenowe. W tym roku Marina Łuczenko-Szczęsna podzieliła się uroczymi kadrami z dzieciakami, które w strojach zbierały cukierki.
Nie tylko 7-letni Liam Szczęsny, ale również jego roczna siostra Noelka dreptała w przebraniu dyni i zbierała cukierki.
Wśród pociech Mariny i Wojciecha Szczęsnych znalazła się również 4-letnia Lilly, czyli córeczka piłkarza Jana Bednarka i jego żony Julii.
Dzieciaki tamtego wieczoru dokazywały, a zbieranie cukierków w przebraniach sprawiało im wielką frajdę.
Babcia | 1 listopada 2025
Przeslodkie ,, przebierance” Kocham WSZYSTKIE dzieciaczki💕💕🎈🎈
Mara | 1 listopada 2025
Fajne dzieciaczki 😜😉