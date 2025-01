Marina Łuczenko i Wojtek Szczęsny zaczęli tworzyć związek w 2013 roku. Od tamtej pory w ich życiu nastąpiło wiele zmian. Najpierw para wzięła ślub, już w 2018 roku doczekała się synka Liama, a niedawno powitała na świecie swoje drugie dziecko, córkę Noelię. gdyby zmian było mało rodzina przeprowadziła się do Marbelli, w związku z transferem Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony.

Marina i Liam kibicują Wojciechowi Szczęsnemu!

Dziś Marina chętnie prezentuje rozczulające, rodzinne kadry i coraz chętniej pokazuje światu twarz swojego synka Liama i córeczki Noelii. Choć rodzinne życie Szczęsnych jest obserwowane przez miliony fanów, nowości w ich publikacjach nie brakuje. Internauci z niecierpliwością oczekują kolejnych relacji Mariny i Wojciecha. Szczególnie dużo uwagi fani poświęcają uroczym dzieciom piłkarza i piosenkarki.

Wczoraj Wojciech Szczęsny zagrał mecz w barwach FC Barcelony przeciwko Valencii. Zarówno on, jak i Robert Lewandowski grający w tej samej drużynie, mieli powód do szczęścia. Mecz zakończył się wynikiem 7:1 dla FC Barcelony, a to wszystko wydarzyło się na oczach wspierających Wojciecha Szczęsnego – Liama i Mariny.

Dzisiaj zachwycona ukochana Wojciecha postanowiła podzielić się uroczymi kadrami z meczu, na których zapozowała z synkiem Liamem, który z dumą nosił barwy FC Barcelony. Z pewnością syn Mariny i Wojtka czuł ogromną dumę z taty, a dodatkowo mógł oglądać i przeżywać emocje piłkarskie prosto z trybun!