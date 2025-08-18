times-dark
Kozaczek
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

Mija sześć lat od tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Do dziś w pamięci wielu pozostaje pytanie: kim była kobieta, która tej nocy płynęła z nim motorówką?

Agnieszka Woźniak-starak Piotr Woźniak-starak Rocznica śmierci śmiertelny Wypadek
/ 18.08.2025 /
Marysia
Rocznica tragedii Piotra Woźniaka-Staraka. Ona jako ostatnia widziała go żywego źródło AKPA

1 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

18 sierpnia 2019 roku całą Polskę obiegła wieść o dramatycznym wypadku.

Piotr Woźniak-Starak, znany producent filmowy i mąż Agnieszki Woźniak-Starak, wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno i już nigdy nie wrócił do brzegu.

Przez pięć dni trwały intensywne poszukiwania, które zakończyły się odnalezieniem jego ciała.

Tego tragicznego wieczoru nie był jednak sam – obok niego była Ewa, 27-letnia kelnerka z Łodzi. To ona jako ostatnia widziała go żywego.

akpa20180118_atak_mb_83489

2 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

Noc z 17 na 18 sierpnia 2019 roku. Piotr Woźniak-Starak, mający za sobą pracowity okres w branży filmowej, spędzał czas na Mazurach. Około godziny 3:00 nad ranem postanowił wrócić motorówką. Towarzyszyła mu Ewa – młoda kobieta, którą poznał w pobliskiej restauracji. Podczas gwałtownego manewru oboje wypadli do wody.

Ewa miała szczęście – choć uderzyła się w nogę, dzięki doświadczeniu żeglarskiemu zdołała dopłynąć do brzegu, przepłynęła blisko 100 metrów. On nie wrócił już nigdy.

akpa20170923_gdynia_sb_jk_7180

3 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

Gdy media obiegła wieść, że Piotr Woźniak-Starak nie był sam, natychmiast zaczęto spekulować o rzekomym romansie. Tymczasem 27-letnia Ewa nie była przypadkową osobą – od lat pasjonowała się żeglarstwem, miała instruktorskie uprawnienia i doświadczenie w sportach wodnych. Na Mazury przyjechała, by dorobić jako kelnerka.

Znajomi opisywali ją jako pełną energii, uśmiechniętą i aktywną dziewczynę, która nie potrafiła usiedzieć w miejscu. Los sprawił, że to właśnie ona znalazła się na motorówce w najbardziej dramatycznym momencie.

akpa20170902_bal_tvn_jk_9693

4 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

Ewa wypadła z łodzi razem z Piotrem. Uderzyła się w nogę, ale adrenalina i wiedza żeglarska pomogły jej podjąć walkę o życie. Zdjęła zbędne warstwy ubrania i zaczęła płynąć. W tym czasie producent zniknął jej z oczu.

Nie miała telefonu – został na motorówce. Przez godzinę nikt nie wiedział, że na jeziorze wydarzyła się tragedia. Dopiero rybacy zawiadomili służby, a policja znalazła motorówkę dryfującą po wodzie. Ewa czekała już na brzegu, w szoku, jedyna świadkini wypadku.

akpa20170809_diagnoza_prem_mb_81990

5 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

Kobieta została przesłuchana przez prokuraturę w charakterze świadka. Nie usłyszała żadnych zarzutów – ustalono, że to Piotr prowadził motorówkę, a wypadek był wynikiem jego manewru.

Media jednak nie dawały jej spokoju. Pojawiły się plotki o romansie, spekulacje o tym, kim była i dlaczego znalazła się na łodzi. „Super Express” ustalił, że Ewa była wówczas zaręczona ze swoim wieloletnim partnerem Filipem. Para organizowała wspólnie obozy żeglarskie i prowadziła bloga podróżniczego. Po tragedii wszystko to zniknęło – profile w mediach społecznościowych zostały usunięte, blog zamknięty.

akpa20170207_empik_pp_14862

6 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

Znajomi Ewy od początku chronili ją przed dziennikarzami. Jeden z reporterów opisywał sytuację, w której zostali wręcz wyproszeni, a agresywny mężczyzna zagroził im, by nie próbowali już do niej dotrzeć.

Ewa wróciła do rodzinnej Łodzi i całkowicie usunęła się w cień. Zniknęła z sieci, nie udzielała żadnych wywiadów. Jedyny ślad, jaki zostawiła, to zdjęcie opublikowane po czasie – fotografia z łodzi z krótkim, wymownym podpisem: „Żyję”.

akpa20170124_sztuka_kochania_mp_1030

7 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

Piotr był jednym z najbardziej utalentowanych producentów filmowych swojego pokolenia. W swoim portfolio miał takie hity jak „Bogowie” czy „Sztuka kochania”. Pochodził z zamożnej rodziny, ale sukces budował samodzielnie – studiował w Nowym Jorku, zakładał własne firmy, marzył o kinie na światowym poziomie.

W 2016 roku poślubił Agnieszkę Szulim, dziś Woźniak-Starak. Tworzyli medialną, barwną parę, którą łączyła miłość i wspólna pasja do życia. Tragiczny wypadek na Kisajnie brutalnie przerwał tę historię.

akpa20161220_przyjazn_mb_9361

8 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

Choć od tragedii minęło sześć lat, wciąż pozostaje wiele niedopowiedzeń. Co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy? Jak wyglądały ostatnie chwile Piotra Woźniaka-Staraka? I co stało się z Ewą – kobietą, która była przy nim do samego końca?

Dziś wiadomo jedno – dla niej tamta noc również była końcem pewnego życia. Trauma, medialna burza i fala spekulacji sprawiły, że zniknęła z oczu opinii publicznej. Do dziś pozostaje ostatnią, tajemniczą świadkinią tragedii, która na zawsze odmieniła historię jednej z najbardziej znanych rodzin w Polsce.

akpa20161220_przyjazn_mb_9349

9 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
akpa20161210_efa_sob_8531

10 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
scena z: Piotr Woźniak-Starak, Agnieszka Szulim, SK:, , fot. Baranowski/AKPA

11 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
akpa20160903_bal_tvn2_jok_88414

12 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
scena z: Agnieszka Szulim, Piotr Woźniak-Starak, SK:, , fot. Podlewski/AKPA

13 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
akpa20150509_off_camera_zakonczenie_pp_2055

14 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
akpa20150302_orly_nagrody_pp_1887

15 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
scena z: Agnieszka Szulim, Piotr Woźniak-Starak, SK:, , fot. Baranowski/AKPA

16 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
scena z: Piotr Woźniak Starak, SK:, , fot. Podlewski/AKPA

17 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
scena z: Piotr Woźniak-Starak, SK:, , fot. Baranowski/AKPA

18 / 18

Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Gosc | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Nie no padłam pudel ty sprzedajna ….ile Ci za to zapłacili 😂😂😂oczywiscie na motorówce o 3 w nocy pewnie się uczyli manewrów 😅

Anonim | 18 sierpnia 2025 Odpowiedz

MNIEJSZA A TAK BAR NIS AD ITEK AIOMCZY
P W W TKANCE A ANUET, 🙂‍↔️ N TACE,

Goska | 18 sierpnia 2025 Odpowiedz

Maz w nocy na motorowce z kelnerka. Niedobrze to wyglada.
Nie wiem, z tego jak wygladal, jak sie wypowiafal nie wydawaloby sie, ze inteligentny czlowiek. Dziecinny, wulgarny, troche niechlujny, tak.
Mimo wszystko tragedia w rodzinie. Wspolczuje.

Karyna | 18 sierpnia 2025 Odpowiedz

Mąż w nocy z kelnerką na motorówce po alko

marysia | 18 sierpnia 2025 Odpowiedz

piekna para z nich byla 🙋‍♂️💋

POLECANE DLA CIEBIE
Red Lips tuż przed wejściem na scenę w Sopocie ogłasza płeć dziecka!
Newsy
Red Lips tuż przed wejściem na scenę w Sopocie ogłasza płeć dziecka!
"Nasz Bursztynowy Słowik będzie..." - powiadomiła Joanna Lazer.
Monika Olejnik bezlitośnie o braku Nawrockiego z Waszyngtonie!
Newsy
Karol Nawrocki Monika Olejnik
Monika Olejnik bezlitośnie o braku Nawrockiego z Waszyngtonie!
"Panie Prezydencie czas się ogarnąć!" - zaapelowała do prezydenta.
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Aktualności Polscy celebryci
Dorota Zawadzka Maja Bohosiewicz
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Oberwało się też Mai Bohosiewicz i innym uczestnikom!
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Aktualności Newsy Programy TV
Rolnik Szuka żony
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Zaskoczyła fanów nową sylwetką i fryzurą.
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Małgorzata Rozenek-majdan
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Wspomniano o jej wielkim hicie!
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Aktualności Newsy Programy TV
Stefano Terrazzino Taniec Z Gwiazdami
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Przystojny Włoch od lat podbija parkiet i serca widzów. Na scenie towarzyszyły mu same piękności – pamiętacie je wszystkie?
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Friz Wersow
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Te komentarze mówią wszystko...
Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Jerzy Dziewulski Nie żyje
Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA
Grób znanego policjanta tonął w wieńcach...
Marianna Schreiber miażdży byłego męża. „Nie zostawiłam go, gdy miał innego faceta”
Aktualności Polscy celebryci
Marianna Schreiber Związki Gwiazd
Marianna Schreiber miażdży byłego męża. „Nie zostawiłam go, gdy miał innego faceta”
Celebrytka nie gryzła się w język!
Przez lata to było utrapienie Badacha. „Nie byłem w stanie zacząć pracy dopóki…”
Aktualności Polscy celebryci
Kuba Badach
Przez lata to było utrapienie Badacha. „Nie byłem w stanie zacząć pracy dopóki…”
Wokalista długo o tym nie mówił...
Gosia Andrzejewicz wraca do TV! Ale największe emocje budzi jej towarzysz…
Aktualności Newsy
Gosia Andrzejewicz
Gosia Andrzejewicz wraca do TV! Ale największe emocje budzi jej towarzysz…
Piosenkarka od września zostanie prowadzącą nowego formatu.
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci
Helena Vondrackova
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Fani nie mogą uwierzyć, że czeska legenda muzyki wciąż zachwyca.
Widzowie narzekają na Top of the Top Sopot Festival 2025: „Od dziesięcioleci ta sama klika”
Newsy
Agnieszka Chylińska Katarzyna Stankiewicz
Widzowie narzekają na Top of the Top Sopot Festival 2025: „Od dziesięcioleci ta sama klika”
Komu najgorzej, a komu najlepiej poszło na scenie? Te dwie artystki porwały publiczność, reszta marnie.
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!
Newsy Styl gwiazd
Margaret
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!
Zaskoczyła strojem gimnastyczki.
Natasza Urbańska zachwyciła w Sopocie. Przejęła scenę TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025
Polscy celebryci Styl gwiazd
Natasza Urbańska
Natasza Urbańska zachwyciła w Sopocie. Przejęła scenę TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025
W sobotę świętowała 48 urodziny. Udowodniła, że wiek to tylko liczby!
Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
Odsłonił kulisy swojego dzieciństwa pełnego bólu, nieobecności i niezwykłej więzi z matką.
 