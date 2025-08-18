Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka

18 sierpnia 2019 roku całą Polskę obiegła wieść o dramatycznym wypadku.

Piotr Woźniak-Starak, znany producent filmowy i mąż Agnieszki Woźniak-Starak, wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno i już nigdy nie wrócił do brzegu.

Przez pięć dni trwały intensywne poszukiwania, które zakończyły się odnalezieniem jego ciała.

Tego tragicznego wieczoru nie był jednak sam – obok niego była Ewa, 27-letnia kelnerka z Łodzi. To ona jako ostatnia widziała go żywego.