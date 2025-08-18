Tajemnicza kobieta z motorówki. To ona była świadkiem ostatnich chwil Piotra Woźniaka-Staraka
Mija sześć lat od tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Do dziś w pamięci wielu pozostaje pytanie: kim była kobieta, która tej nocy płynęła z nim motorówką?
1 / 18
18 sierpnia 2019 roku całą Polskę obiegła wieść o dramatycznym wypadku.
Piotr Woźniak-Starak, znany producent filmowy i mąż Agnieszki Woźniak-Starak, wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno i już nigdy nie wrócił do brzegu.
Przez pięć dni trwały intensywne poszukiwania, które zakończyły się odnalezieniem jego ciała.
Tego tragicznego wieczoru nie był jednak sam – obok niego była Ewa, 27-letnia kelnerka z Łodzi. To ona jako ostatnia widziała go żywego.
2 / 18
Noc z 17 na 18 sierpnia 2019 roku. Piotr Woźniak-Starak, mający za sobą pracowity okres w branży filmowej, spędzał czas na Mazurach. Około godziny 3:00 nad ranem postanowił wrócić motorówką. Towarzyszyła mu Ewa – młoda kobieta, którą poznał w pobliskiej restauracji. Podczas gwałtownego manewru oboje wypadli do wody.
Ewa miała szczęście – choć uderzyła się w nogę, dzięki doświadczeniu żeglarskiemu zdołała dopłynąć do brzegu, przepłynęła blisko 100 metrów. On nie wrócił już nigdy.
3 / 18
Gdy media obiegła wieść, że Piotr Woźniak-Starak nie był sam, natychmiast zaczęto spekulować o rzekomym romansie. Tymczasem 27-letnia Ewa nie była przypadkową osobą – od lat pasjonowała się żeglarstwem, miała instruktorskie uprawnienia i doświadczenie w sportach wodnych. Na Mazury przyjechała, by dorobić jako kelnerka.
Znajomi opisywali ją jako pełną energii, uśmiechniętą i aktywną dziewczynę, która nie potrafiła usiedzieć w miejscu. Los sprawił, że to właśnie ona znalazła się na motorówce w najbardziej dramatycznym momencie.
4 / 18
Ewa wypadła z łodzi razem z Piotrem. Uderzyła się w nogę, ale adrenalina i wiedza żeglarska pomogły jej podjąć walkę o życie. Zdjęła zbędne warstwy ubrania i zaczęła płynąć. W tym czasie producent zniknął jej z oczu.
Nie miała telefonu – został na motorówce. Przez godzinę nikt nie wiedział, że na jeziorze wydarzyła się tragedia. Dopiero rybacy zawiadomili służby, a policja znalazła motorówkę dryfującą po wodzie. Ewa czekała już na brzegu, w szoku, jedyna świadkini wypadku.
5 / 18
Kobieta została przesłuchana przez prokuraturę w charakterze świadka. Nie usłyszała żadnych zarzutów – ustalono, że to Piotr prowadził motorówkę, a wypadek był wynikiem jego manewru.
Media jednak nie dawały jej spokoju. Pojawiły się plotki o romansie, spekulacje o tym, kim była i dlaczego znalazła się na łodzi. „Super Express” ustalił, że Ewa była wówczas zaręczona ze swoim wieloletnim partnerem Filipem. Para organizowała wspólnie obozy żeglarskie i prowadziła bloga podróżniczego. Po tragedii wszystko to zniknęło – profile w mediach społecznościowych zostały usunięte, blog zamknięty.
6 / 18
Znajomi Ewy od początku chronili ją przed dziennikarzami. Jeden z reporterów opisywał sytuację, w której zostali wręcz wyproszeni, a agresywny mężczyzna zagroził im, by nie próbowali już do niej dotrzeć.
Ewa wróciła do rodzinnej Łodzi i całkowicie usunęła się w cień. Zniknęła z sieci, nie udzielała żadnych wywiadów. Jedyny ślad, jaki zostawiła, to zdjęcie opublikowane po czasie – fotografia z łodzi z krótkim, wymownym podpisem: „Żyję”.
7 / 18
Piotr był jednym z najbardziej utalentowanych producentów filmowych swojego pokolenia. W swoim portfolio miał takie hity jak „Bogowie” czy „Sztuka kochania”. Pochodził z zamożnej rodziny, ale sukces budował samodzielnie – studiował w Nowym Jorku, zakładał własne firmy, marzył o kinie na światowym poziomie.
W 2016 roku poślubił Agnieszkę Szulim, dziś Woźniak-Starak. Tworzyli medialną, barwną parę, którą łączyła miłość i wspólna pasja do życia. Tragiczny wypadek na Kisajnie brutalnie przerwał tę historię.
8 / 18
Choć od tragedii minęło sześć lat, wciąż pozostaje wiele niedopowiedzeń. Co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy? Jak wyglądały ostatnie chwile Piotra Woźniaka-Staraka? I co stało się z Ewą – kobietą, która była przy nim do samego końca?
Dziś wiadomo jedno – dla niej tamta noc również była końcem pewnego życia. Trauma, medialna burza i fala spekulacji sprawiły, że zniknęła z oczu opinii publicznej. Do dziś pozostaje ostatnią, tajemniczą świadkinią tragedii, która na zawsze odmieniła historię jednej z najbardziej znanych rodzin w Polsce.
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18
Gosc | 19 sierpnia 2025
Nie no padłam pudel ty sprzedajna ….ile Ci za to zapłacili 😂😂😂oczywiscie na motorówce o 3 w nocy pewnie się uczyli manewrów 😅
Anonim | 18 sierpnia 2025
MNIEJSZA A TAK BAR NIS AD ITEK AIOMCZY
P W W TKANCE A ANUET, 🙂↔️ N TACE,
Goska | 18 sierpnia 2025
Maz w nocy na motorowce z kelnerka. Niedobrze to wyglada.
Nie wiem, z tego jak wygladal, jak sie wypowiafal nie wydawaloby sie, ze inteligentny czlowiek. Dziecinny, wulgarny, troche niechlujny, tak.
Mimo wszystko tragedia w rodzinie. Wspolczuje.
Karyna | 18 sierpnia 2025
Mąż w nocy z kelnerką na motorówce po alko
marysia | 18 sierpnia 2025
piekna para z nich byla 🙋♂️💋