Tak gwiazdy świętują Dzień Niepodległości: Kurdej-Szatan, Rozenek, Lewy… (FOTO)

Autor Maciej Lechociński

Rozenek-Majdan wrzuciła do sieci zaskakujący post...

Małgorzata Rozenek-Majdan udostępniła z okazji Święta Niepodległości poruszający wpis. 

Udostępniła w sieci materiał z głosem generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, który przeżył wojnę.

Dorota Gardias, fot. Instagram.

Dorota Gardias za to pracowicie świętuje Dzień Niepodległości, bo w pracy. 

Za to nie zapomniała o uroczystym dniu i ozdobiła swoją stylizację patriotyczną broszką.

Robert Lewandowski pojawił się na legendarnym wieżowcu Empire State Building w Nowym Jorku, który został podświetlony na biało-czerwono.

To piękny gest w stronę Polaków!

Robert Lewandowski, fot. Instagram.

Robert Lewandowski tego dnia nie krył poruszenia. Piłkarz w swojej mowie podkreślił, że jest bardzo dumny ze swojego pochodzenia.

Dodał również, że to dla niego bardzo ważny moment.

Barbara Kurdej-Szatan, fot. Instagram.

Barbara Kurdej-Szatan z kolei dodała serię zdjęć z okazji Dnia Niepodległości.

Aktorka w opisie pod kadrami podkreśliła, że jest dumna z bycia Polką.

Magda Adamowicz, fot. Instagram.

Żona tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości.

Uśmiech nie schodził jej z twarzy, gdy przemierzała Gdańsk ubrana w biało-czerwoną stylizację.

Cleo, fot. Instagram.

Cleo postawiła na elegancką stylizację. Czarny garnitur dopełniła białą koszulą i patriotycznym akcentem. 

Polska wokalistka zadebiutowała utworem „My Słowianie” i chętnie podkreśla, że bardzo ważna jest dla niej polska kultura.

Miss Polonia, fot. Instagram.

Miss Polonia z kolei nie zapomniała o Święcie Niepodległości nawet na lotnisku. Miała ze sobą biało-czerwoną flagę. 

Ten wyraźny, polski akcent towarzyszył jej przed lotem do Tokio.

