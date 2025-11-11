Tak gwiazdy świętują Dzień Niepodległości: Kurdej-Szatan, Rozenek, Lewy… (FOTO)
Rozenek-Majdan wrzuciła do sieci zaskakujący post...
Małgorzata Rozenek-Majdan udostępniła z okazji Święta Niepodległości poruszający wpis.
Udostępniła w sieci materiał z głosem generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, który przeżył wojnę.
Dorota Gardias za to pracowicie świętuje Dzień Niepodległości, bo w pracy.
Za to nie zapomniała o uroczystym dniu i ozdobiła swoją stylizację patriotyczną broszką.
Robert Lewandowski pojawił się na legendarnym wieżowcu Empire State Building w Nowym Jorku, który został podświetlony na biało-czerwono.
To piękny gest w stronę Polaków!
Robert Lewandowski tego dnia nie krył poruszenia. Piłkarz w swojej mowie podkreślił, że jest bardzo dumny ze swojego pochodzenia.
Dodał również, że to dla niego bardzo ważny moment.
Barbara Kurdej-Szatan z kolei dodała serię zdjęć z okazji Dnia Niepodległości.
Aktorka w opisie pod kadrami podkreśliła, że jest dumna z bycia Polką.
Żona tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości.
Uśmiech nie schodził jej z twarzy, gdy przemierzała Gdańsk ubrana w biało-czerwoną stylizację.
Cleo postawiła na elegancką stylizację. Czarny garnitur dopełniła białą koszulą i patriotycznym akcentem.
Polska wokalistka zadebiutowała utworem „My Słowianie” i chętnie podkreśla, że bardzo ważna jest dla niej polska kultura.
Miss Polonia z kolei nie zapomniała o Święcie Niepodległości nawet na lotnisku. Miała ze sobą biało-czerwoną flagę.
Ten wyraźny, polski akcent towarzyszył jej przed lotem do Tokio.