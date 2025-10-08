Kiedyś kochała ją cała Polska, a dziś jej piosenki wracają jak magia. Co dziś robi gwiazda PRL-u?

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Są artyści, których nazwiska zapisały się w historii polskiej muzyki na zawsze. Do tego grona z pewnością należy Halina Benedyk – wokalistka, która w latach 80. była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy sceny estradowej. Jej piosenki brzmiały w radiu, na festiwalach i w domowych magnetofonach milionów Polaków.

Choć od czasu jej największego przeboju minęło już prawie czterdzieści lat, utwór nadal gości na antenach radiowych, a publiczność śpiewa go z pamięci.