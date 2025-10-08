times-dark
Kozaczek
Aktualności Newsy Polscy celebryci

Kiedyś kochała ją cała Polska, a dziś jej piosenki wracają jak magia. Co dziś robi gwiazda PRL-u?

Choć lata świetności polskiej estrady minęły, ona wciąż zachwyca publiczność i nie myśli o emeryturze.

Gwiazdy PRL-u Halina Benedyk
/ 08.10.2025 /
Marysia
Halina Benedyk, fot. YouTube źródło Halina Benedyk, fot. YouTube

1 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Są artyści, których nazwiska zapisały się w historii polskiej muzyki na zawsze. Do tego grona z pewnością należy Halina Benedyk – wokalistka, która w latach 80. była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy sceny estradowej. Jej piosenki brzmiały w radiu, na festiwalach i w domowych magnetofonach milionów Polaków.

Choć od czasu jej największego przeboju minęło już prawie czterdzieści lat, utwór nadal gości na antenach radiowych, a publiczność śpiewa go z pamięci.

Halina Benedyk, fot. YouTube źródło Halina Benedyk, fot. YouTube

2 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Już jako mała dziewczynka wiedziała, że jej życie będzie związane z muzyką.

W czwartej klasie szkoły podstawowej rozpoczęła naukę gry na skrzypcach i flecie poprzecznym, a nieco później zaczęła marzyć o scenie.

Talent Haliny szybko został zauważony – w 1983 roku zdobyła Brązowy Samowar na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.

Halina Benedyk, fot. YouTube źródło Halina Benedyk, fot. YouTube

3 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Zaledwie rok później, w wieku 19 lat, pojawiła się na scenie Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie, gdzie zaśpiewała w duecie z włoskim wokalistą Markiem Antonellim utwór „Frontiera”.

To właśnie ten występ otworzył jej drzwi do kariery i przyniósł pierwsze międzynarodowe sukcesy.

Halina Benedyk, fot. YouTube źródło Halina Benedyk, fot. YouTube

4 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Przełomowy moment nadszedł w 1987 roku. Podczas Festiwalu w Opolu Halina Benedyk wykonała piosenkę „Mamy po 20 lat” i w jednej chwili stała się sensacją.

Utwór zdobył tytuł Piosenki Roku, a sama artystka otrzymała nagrodę publiczności oraz tytuł Miss Obiektywu. Melodia, pełna optymizmu i młodzieńczego uroku, na stałe wpisała się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej.

Halina Benedyk, fot. YouTube źródło Halina Benedyk, fot. YouTube

5 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Piosenka stała się symbolem epoki i jednym z najczęściej emitowanych utworów końcówki PRL-u. Dzięki niej Halina Benedyk zyskała status prawdziwej gwiazdy.

Halina Benedyk, fot. YouTube źródło Halina Benedyk, fot. YouTube

6 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Lata 90. przyniosły jej kolejne wyzwania. Artystka wyjechała do Szwajcarii, by towarzyszyć mężowi, dyrygentowi Aleksandrowi Maliszewskiemu, podczas koncertów jego orkiestry.

Choć tymczasowo zniknęła z polskich ekranów, nigdy nie porzuciła muzyki. Występowała, komponowała i prowadziła warsztaty wokalne dla dzieci, przekazując swoją wiedzę młodszym pokoleniom.

Halina Benedyk, fot. YouTube źródło Halina Benedyk, fot. YouTube

7 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Po latach przerwy Halina Benedyk znów przypomniała o sobie. W 2010 roku ponownie połączyła siły z Markiem Antonellim – tym samym, z którym przed laty śpiewała „Frontierę”.

 

scena z: Halina Benedyk, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

8 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Duet Benedyk & Antonelli wydał później płytę „Solo Noi” z włoskimi przebojami i ruszył w trasę koncertową „Ciao Italia – The Best of San Remo”. W 2020 roku zaprezentowali kolejny album, na którym znalazły się nowe aranżacje klasyków takich jak „Felicità” czy „Nie płacz, kiedy odjadę”.

scena z: Halina Benedyk, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA źródło Halina Benedyk, fot. AKPA

9 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Halina Benedyk to nie tylko wokalistka o pięknym głosie, ale i osoba o wielkim sercu. W 2014 roku została laureatką Plebiscytu Gwiazd Dobroczynności w kategorii Wolontariusz.

Od lat angażuje się w akcje charytatywne, wspierając dzieci i młodzież z trudnych środowisk.

scena z: Halina Benedyk, SK:, , fot. Piętka Mieszko/AKPA źródło Halina Benedyk, fot. AKPA

10 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki

Dziś, mimo upływu lat, wciąż koncertuje i zachwyca swoim głosem. W wywiadach powtarza, że scena wciąż jest jej domem, a publiczność  największą motywacją.

„Dopóki mogę śpiewać i widzę uśmiechy ludzi, nie myślę o emeryturze”

– mówi artystka.

scena z: Halina Benedyk, SK:, , fot. Piętka Mieszko/AKPA

11 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki
IMG_1645

12 / 12

Piosenka „Mamy po 20 lat” wzrusza Polaków od 40 lat. Tak potoczyły się losy jej autorki
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 8 października 2025 Odpowiedz

Nie wiem , hot jest widzę tylko. Inni opuchnięte, od $8. Keuar@ kobuetom

POLECANE DLA CIEBIE
Marcysia wróciła po długiej przerwie na YouTube! Ludzie w szoku. Przebiła nawet Wersow
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Marcysia Ryskala
Marcysia wróciła po długiej przerwie na YouTube! Ludzie w szoku. Przebiła nawet Wersow
Po trzech latach ciszy Marcysia Ryskala reaktywuje swój kanał.
Łukasz Żak nie wytrzymał po tych słowach świadka. Wpadł w furię
Aktualności Newsy
Łukasz Żak Proces
Łukasz Żak nie wytrzymał po tych słowach świadka. Wpadł w furię
Proces w sprawie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej nabiera dramatycznego tempa.
Kuba Wojewódzki wziął ślub! Wydało się, kim jest jego żona
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Kuba Wojewódzki
Kuba Wojewódzki wziął ślub! Wydało się, kim jest jego żona
Jego wybranka to znana twarz z telewizji.
Maffashion teraz nam to potwierdziła. Planuje pójść pod nóż!
Aktualności Polscy celebryci
Julia Kuczyńska Kozaczek Tv
Maffashion teraz nam to potwierdziła. Planuje pójść pod nóż!
Blogerka modowa wygadała się na temat operacji plastycznej.
Tak Wojciech Gola przywitał ukochaną na lotnisku. Wręczył jej luksusowy prezent!
Aktualności Polscy celebryci
Wojciech Gola Związki Gwiazd
Tak Wojciech Gola przywitał ukochaną na lotnisku. Wręczył jej luksusowy prezent!
Fani byli rozczuleni romantycznym kadrem.
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Adrian Szymaniak Anita Szydłowska
Anita ze „ŚOPW” ujawniła pierwsze objawy choroby męża. To właśnie tak zaczął się ich koszmar…
"To był zupełnie normalny, taki letni weekend..." - zaczęła Anita.
Katarzyna Cichopek apeluje o pomoc dla Adriana ze ŚOPW. Poprosiła o jedną rzecz!
Aktualności Polscy celebryci
Adrian Szymaniak Kamil Stoch
Katarzyna Cichopek apeluje o pomoc dla Adriana ze ŚOPW. Poprosiła o jedną rzecz!
Zamieściła w sieci przejmujący apel.
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Grzegorz Krychowiak Gwiazdy Na Premierze
Roxi Węgiel zaczepiła Szczęsnego i Krychowiaka. Tak zareagowali! (WIDEO)
Nagranie obiegło już sieć!
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Królowa Przetrwania Krzysztof Rutkowski
Tak Rutkowski przywitał żonę po powrocie z dżungli. Czego on jeszcze nie wymyśli!
Tacy to pożyją!
Ostro zakpili z Julii Wieniawy w programie Polsatu. Nie przebierali w słowach!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Julia Wieniawa Polsat
Ostro zakpili z Julii Wieniawy w programie Polsatu. Nie przebierali w słowach!
Słowa Julii Wieniawy o „biedzie jako stanie umysłu” wracają do niej jak bumerang.
Oliwia Bieniuk ukończyła studia. Internauta zwrócił uwagę na ocenę z… zachowania!
Aktualności Polscy celebryci
Anna Przybylska Oliwia Bieniuk
Oliwia Bieniuk ukończyła studia. Internauta zwrócił uwagę na ocenę z… zachowania!
Oj, młoda aktorka się nie popisała...
Czy czarne krzesła są modne?
Aktualności
Aranżacja Wnętrz
Czy czarne krzesła są modne?
I dlaczego warto je wybrać?
Fani oburzeni „ożywieniem” Lucjana Mostowiaka w „M jak miłość”! TVP tłumaczy się z wykorzystania AI
Aktualności
M Jak Miłość Tvp
Fani oburzeni „ożywieniem” Lucjana Mostowiaka w „M jak miłość”! TVP tłumaczy się z wykorzystania AI
Pojawiło się oświadczenie stacji.
Maffashion wystąpiła w teledysku Kozidrak. Wyszło na jaw, dlaczego artystka wybrała właśnie ją…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Beata Kozidrak Maffashion
Maffashion wystąpiła w teledysku Kozidrak. Wyszło na jaw, dlaczego artystka wybrała właśnie ją…
Fashionistka zdradziła kulisy ich współpracy.
Marina Łuczenko-Szczęsna wspomina erę „Glam Pop”: „Polska nie była na to gotowa!”
Aktualności Polscy celebryci
Maja Sablewska Marina łuczenko
Marina Łuczenko-Szczęsna wspomina erę „Glam Pop”: „Polska nie była na to gotowa!”
Wokalistka po latach zdobyła się na szczere wyznanie...
Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
Polscy celebryci
Daniel Majewski Deynn
Deynn i Majewski świętują pół roku Romea. Zorganizowali mu nietypową imprezę!
Fani zachwyceni ich pomysłem!
 