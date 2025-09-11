W latach 70. i 80. grała u największych reżyserów – Holland, Zanussiego, Wajdy. Była wschodzącą gwiazdą i jedną z najpiękniejszych aktorek swojego pokolenia. Aż nagle zniknęła z pierwszego planu. Teraz media obiegła smutna wiadomość: Krystyna Wachelko-Zaleska nie żyje.

Zapomniana aktorka zmarła w wieku 71 lat. Jej życie to gotowy scenariusz filmowy

Nie żyje Krystyna Wachelko-Zaleska – aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, która współtworzyła złotą erę polskiego kina. Miała 71 lat. Informację o jej śmierci potwierdziła Plejada w rozmowie z bliską przyjaciółką rodziny.

Wachelko-Zaleska była uznawana za jedną z czołowych postaci tzw. kina moralnego niepokoju. Zagrała m.in. w „Constansie” Krzysztofa Zanussiego, „Aktorkach prowincjonalnych” Agnieszki Holland czy „Ostatnim dzwonku”. Jej występy na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie oraz w Teatrze Telewizji zapisały się w historii polskiej sceny.

Szczególnie zapamiętana została z ról Aliny w „Balladynie” i Panny Młodej w „Weselu”. Jej film „Niedzielne dzieci” przyniósł jej prestiżową nagrodę w Bergamo, a serialowe kreacje – wierną publiczność. Występowała także w „Romanie i Magdzie” jako Weronika Matwiejczuk.

Krystyna Wachelko-Zaleska była pierwszą żoną wybitnego reżysera Krzysztofa Zaleskiego. Razem wychowywali córkę. Jednak w 1981 roku reżyser poznał Marię Pakulnis, z którą stworzył wieloletni związek, odchodząc od Wachelko-Zaleskiej.

Choć później usunęła się w cień, jej dorobek pozostaje niepodważalny. Zmarła w milczeniu, ale jej role, zwłaszcza te z okresu transformacji, przypominają, jak mocno sztuka może odbijać rzeczywistość.