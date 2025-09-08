Tłumy gwiazd na MTV Video Music Awards 2025! Ariana Grande, Mariah Carey, Paris Hilton…(FOTO)

Tyla

Dziś w nocy czasu polskiego w Nowym Jorku odbyła się 42. gala MTV Video Music Awards. Jak zwykle najlepsi artyści zgarnęli statuetki. Wydarzenie to było nie tylko muzycznym widowiskiem, ale także prawdziwą ucztą modową. Na czerwonym dywanie nie zabrakło największych gwiazd ze świata muzyki, które doskonale są wszystkim znane na całym świecie.