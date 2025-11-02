Plejada gwiazd na Gali Sztuki i Filmu w LA! Demi Lovato niczym księżniczka, a Paris Hilton w objęciach męża
Salma Hayek, Doja Cat, Emma Roberts...
/ 02.11.2025 /
Demi Moore
W sobotę w Los Angeles County Museum of Art odbyła się coroczna gala LACMA honorująca najważniejsze postaci ze świata sztuki i kina. Jak co roku zawitały na niej największe gwiazdy w spektakularnych i odświętnych stylizacjach.
Demi Lovato
Salma Hayek
Kaia Gerber i Cindy Crawford
Emma Roberts
Paris Hilton i Carter Reum
Cynthia Erivo
Doja Cat
Lorde
