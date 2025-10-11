times-dark
Kozaczek
To był pierwszy mąż Angeliny Jolie. Razem pili krew i kochali się bez granic

Najgorętszy romans początku lat 2000.

Angelina Jolie Billy Bob Thornton
/ 11.10.2025 /
ks
  • Angelina Jolie i Billy Bob Thornton byli małżeństwem przez trzy lata. Poznali się w 1999 roku na planie filmu „Zmęczenie materiału” i od razu zaiskrzyło. Już rok później stanęli na ślubnym kobiercu. Ich relacja od początku była pełna namiętności, tajemnic i ekscentrycznych zachowań.
Para zasłynęła m.in. z noszenia medalionów z kroplą swojej krwi. Gest ten symbolizować miał ich miłość i wieczne połączenie. Billy Bob Thornton po latach tłumaczył, że wcale nie chodziło o żaden „krwawy rytuał”, a jedynie o romantyczny symbol:

Kupiliśmy dwa medaliony na zdjęcia. Angelina uznała, że będzie ciekawie, jeśli nacinamy palce i zostawimy tam trochę krwi. To był nasz sposób na powiedzenie światu: należymy do siebie.

Billy Bob Thornton przyznał po latach, że dopiero po rozstaniu z Angeliną zrozumiał, jak bardzo ją kochał. W jednym z wywiadów w 2008 roku wyznał:

Ciągle ją kocham i tęsknię za jej ciałem. Jestem wściekły, że ją utraciłem. Wiem, że szaleńczo mnie kochała.

Była żona aktora, Melissa deBin-Parish ujawniła później, że główną przyczyną rozpadu małżeństwa była różnica w pragnieniach. Angelina chciała rodziny, a Billy Bob nie. Mimo to para zdecydowała się adoptować chłopca z Kambodży o imieniu Maddox, który po rozstaniu trafił pod opiekę Angeliny i później został adoptowany również przez Brada Pitta.

Choć ich małżeństwo trwało zaledwie kilka lat, to pozostawiło po sobie ślad w historii Hollywood. To była miłość pełna szaleństwa, namiętności i buntu

Anonim | 12 października 2025 Odpowiedz

DRUGI !!! Jezu ale z Was dziennikarze:( nie ma się co dziwić że nikt tu nie wchodzi

gość | 11 października 2025 Odpowiedz

Drugi mąż !!!!!!!!!!! co za dziennikarstwo

